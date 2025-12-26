ETV Bharat / spiritual

26 दिसंबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार को मेष राशि को होगा आर्थिक लाभ, पढ़ें भविष्यफल

शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 26 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ रहेगा. आप स्नेहीजनों, आत्मीयजनों एवं मित्रों संग सामाजिक काम में व्यस्त रहेंगे. मित्रों से लाभ होगा और धन भी खर्च होगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. किसी रमणीय स्थल की सैर का सौभाग्य प्राप्त होगा. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. संतान की प्रगति से आप प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है. कार्यस्थल पर भी माहौल आपके अनुकूल होगा. वृषभ- 26 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए शुभ है. नए काम का आयोजन सफलतापूर्वक कर सकेंगे. अधिकारियों की कृपादृष्टि आप पर बनी रहेगी. पदोन्नति के योग बन रहे हैं. गृहस्थ जीवन में मधुरता आएगी. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. आर्थिक लाभ मिलेगा. आज व्यापार में भागीदारी के काम में आपको लाभ हो सकता है. प्रेम जीवन संतुष्टि से भरा रहेगा. आज नकारात्मक विचारों से आप दूर रहेंगे. मिथुन- 26 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी. इस कारण कोई भी काम करने का उत्साह धीमा रहेगा. नौकरी या व्यवसाय में साथी कर्मचारियों या अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलने से निराशा होगी. किसी भी तरह के नए काम में आपको आज बहुत सावधानी रखना होगी. संतान को लेकर चिंता होगी. विरोधियों के साथ वाद-विवाद को टालना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा विवाद दोपहर के बाद समाप्त हो सकता है. कर्क- 26 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. उग्रता और नकारात्मकता आपके मन को बेचैन कर देंगे. मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. कार्यस्थल पर धैर्य के साथ काम करेंगे, तो आसानी से काम पूरा हो जाएगा. ज्यादा काम देखकर तनाव में आने की जगह धीरे-धीरे अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें. खान-पान में सावधानी रखें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार में थोड़ी अशांति रहेगी. जीवनसाथी या संतान से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. खर्च बढ़ने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. इस समय आय में बढ़ोतरी के लिए की मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिलेगा. नए सम्बंध आपको कठिनाई में डाल सकते हैं. आज आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. सिंह- 26 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. पति-पत्नी के बीच मामूली बात को लेकर मतभेद हो सकता है. इस कारण दिनभर आप उदास रहेंगे. जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण होगा. सांसारिक विषयों में आपका मन नहीं लगेगा. समाज में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है. दोस्तों से मिलकर आपको खुशी मिलेगी. कानूनी मामलों को हल करने में थोड़ी देर हो सकती है. आज आर्थिक दृष्टि से समय मध्यम है. अनावश्यक खर्च आपकी चिंता का कारण बनेंगे. व्यापार-व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. कन्या- 26 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में आज यश प्राप्त होने की संभावना अधिक हैं. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. कोई नया काम आपको मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण में सुख का अनुभव होगा. शारीरिक और मानसिक रुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे. आर्थिक लाभ होगा. रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में सकारात्मक रहकर आप अपने प्रिय के साथ मतभेद टाल सकेंगे. परिवार के लोगों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है.