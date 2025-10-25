ETV Bharat / spiritual

25 अक्टूबर 2025 का राशिफल: कर्क राशि वाले आज ना करें नए काम की शुरुआत, सेहत का रखें ख्याल

शनिवार 25 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा 25 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज सांसारिक विषयों से दूर रहकर आध्यात्मिक विषयों में व्यस्त रहेंगे. गहन चिंतनशक्ति हर परेशानी में आपकी सहायता करेगी. रहस्यमयी चीजों के प्रति आज आपको अधिक आकर्षण रहेगा. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होने का भी योग है. वाणी पर संयम बरतने से परेशानियों से बच सकेंगे. गुप्त शत्रुओं से संभलकर चलें. आज नए काम का आरंभ ना करें. आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. कार्यस्थल पर आपके काम समय पर पूरे होंगे. वृषभ- चंद्रमा 25 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा. परिजन तथा निकट के लोगों के साथ अधिक समय गुजरेगा. सामाजिक जीवन में आप सफलता और यश प्राप्त कर पाएंगे. विदेश या कहीं दूर से अच्छे समाचार मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. वैवाहिक सुख मिलेगा. आकस्मिक धन लाभ होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. मिथुन- चंद्रमा 25 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आपके परिवार का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा. आप के अधूरे काम पूरे होने से आनंद में वृद्धि होगी. व्यापारिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना रहेगी. दोपहर के बाद आपका ध्यान मनोरंजन पर रह सकता है. मित्रों एवं स्वजनों के साथ घूमने-फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा. मान-सम्मान प्राप्त हो सकता है. आपके लिए समय लाभ का है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. कर्क- चंद्रमा 25 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए थोड़ी सावधानी रखने का है. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा नहीं है. मानसिक अशांति और चिंता आपके मन पर छायी रहेगी. किसी बात पर चिड़चिड़ाहट रहेगी. पेट दर्द, अजीर्ण से आप परेशान रहेंगे. आकस्मिक धन खर्च होगा. प्रिय दोस्त आपके दिल को चोट पहुंच सकते हैं. आज यात्रा की कोई भी योजना आज टाल दें. सिंह- चंद्रमा 25 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज का दिन आनंद से गुजरने वाला है. आज आप अधिक कल्पनाशील बने रहेंगे. साहित्य-सृजन के तहत मौलिक रूप से काव्य रचना की प्रेरणा होगी. किसी प्रिय मित्र के साथ हुई मुलाकात शुभ फलदायी होगी. परिणाम स्वरूप दिनभर मन प्रसन्न रहेगा. संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है. आज आप परोपकार के काम में लगे रहेंगे. कन्या- चंद्रमा 25 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आपको आज प्रतिकूलताओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा. स्वास्थ्य को लेकर चिंता में रह सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. मां के स्वास्थ्य का आज ध्यान रखें. विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है. वाहन तथा स्थायी संपत्ति से सम्बंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है. खर्च की भी संभावना है.