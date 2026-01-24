ETV Bharat / spiritual

24 जनवरी 2026 का राशिफल: शनिवार को कर्क राशि को मिलेंगे शुभ समाचार, होगी भाग्यवृद्धि

शनिवार 24 जनवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 24 जनवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज दिनभर प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. व्यर्थ खर्च की मात्रा भी बढ़ेगी. पूंजी निवेश में ध्यान रखें. परोपकार की जगह पहले आप अपने काम पर ध्यान दें. लेन-देन करते समय सावधानी बरतें. आध्यात्मिकता में आपकी रुचि अधिक रहेगी. आप लाभ के लालच में न फंसे. निर्णयशक्ति का अभाव दुविधा में डाल देगा. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 24 जनवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आपकी आय और व्यापार में वृद्धि होने के योग हैं. व्यापार में नए लाभदायक संपर्क होंगे. परिजनों और मित्रों के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा. प्रवास और पर्यटन के योग हैं. आज महिला वर्ग से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ के संबंधों में आत्मीयता का अनुभव होगा. भाई- बंधुओं और बुजुर्गों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप समय पर अपना कार्य कर पाने की स्थिति में रहेंगे. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 24 जनवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज का दिन अच्छा होने के कारण आपके सभी काम अच्छी तरह से पूरे होंगे. घर और ऑफिस का वातावरण प्रफुल्लित और आनंदमयी बना रहेगा. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारियों की मदद से आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे. पारिवारिक जीवन में खुशी रहेगी. सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकेंगे. पिछले कई दिनों से व्यापार में आ रही सरकारी कामकाज की बाधाएं दूर होगी. आपके काम सरलता से संपन्न होंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 24 जनवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आपकी भाग्य वृद्धि के साथ आकस्मिक धन लाभ होगा. विदेश से अच्छे समाचार आएंगे. धार्मिक काम या यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा. नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा. अपना काम समय पर कर पाने की खुशी आपके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकेगी. व्यापार में नए ग्राहक मिलने से प्रसन्नता होगी. प्रेम जीवन में आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. ध्यान रखें. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 24 जनवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज का दिन थोड़ा परेशानी से भरा है. आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. खान-पान में ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी पर पैसा खर्च करना होगा. मन में नेगेटिविटी आने से परेशान रह सकते हैं. इस कारण किसी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा. नौकरीपेशा लोग आज आराम करने के मूड में रहेंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ बातचीत में संभलकर रहना पड़ेगा. चिंता कम करके आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लें. व्यापार में ज्यादा लाभ के लालच में ना पड़ें. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 24 जनवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा. मित्रों से लाभ होगा. दांपत्यजीवन में सुख के पलों का अनुभव होगा. नए वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी तथा पहनने का अवसर मिलेगा. नए व्यक्तियों के साथ परिचय और दोस्ती होगी. भागीदारी के लिए समय अनुकूल है. पार्टनरशिप के जरिए व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना पर आप काम कर सकते हैं. इसके लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों का दिन भी अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य लाभ के लिए एक्सरसाइज या ध्यान जैसी एक्टिविटी में शामिल हो सकते है.