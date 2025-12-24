ETV Bharat / spiritual

24 दिसंबर 2025 का राशिफल: मंगल को इन राशियों की खुलेगी किस्मत, होगा बड़ा आर्थिक लाभ

बुधवार 24 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 24 दिसंबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आप परिजनों के साथ मिलकर घरेलू मामलों में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे. घर की कायापलट करने के लिए कुछ नई योजना बनाएंगे. कार्यस्थल पर उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. ऑफिस के काम के लिए यात्रा पर जाने की संभावना है. माता तथा स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है. आपके किसी कार्य या प्रोजेक्ट में सरकार की मदद मिलेगी. अत्यधिक कार्यभार से अस्वस्थता का अनुभव होगा. वृषभ-चंद्रमा आज 24 दिसंबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. विदेश से जुड़े व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है. व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा. नया कोई काम शुरू कर पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी या कहीं तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा. आध्यात्मिकता में आपकी रुचि रहेगी. संतान की उन्नति से खुश होंगे. आप समय पर आज सभी कार्य करने की स्थिति में रहेंगे. स्वास्थ्य का ख्याल रखें. मिथुन- चंद्रमा आज 24 दिसंबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आपको काफी सावधानी रखने की जरूरत है. आज इलाज या शल्य चिकित्सा को टालना बेहतर होगा. क्रोध से खुद की हानि कर लेंगे. दिमाग को शांत रखें. मानहानि न हो, इसका ध्यान रखें. शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप अस्वस्थ रहेंगे. वाणी पर संयम रखने से वाद-विवाद को टालने में सफलता प्राप्त होगी. खर्च अधिक होने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना करें. कर्क- चंद्रमा आज 24 दिसंबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज मौज-शौक और मनोरंजन की प्रवृत्ति में आप खोए रहेंगे. मित्रों, परिवार के साथ मनोरंजन या पर्यटन पर जाने का अवसर मिलेगा. स्वादिष्ट भोजन और नए वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी होगी. वाहन सुख प्राप्त होगा. सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मान तथा व्यवसाय में भागीदारी से लाभ होगा. मित्रों से आकर्षण होगा. प्रेमीजनों को प्रेम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे. आज जल्दबाजी में काम नहीं करें. सिंह- चंद्रमा आज 24 दिसंबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज आपके परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यश, कीर्ति और आनंद की प्राप्ति होगी. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. बीमार व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलेगी. ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे तथा लाभ होगा. विरोधियों की पराजय होगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. कन्या- चंद्रमा आज 24 दिसंबर, 2025 बुधवार को मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आप संतान को लेकर चिंतित रहेंगे. मन विचलित रह सकता है. पेट से संबंधित कोई बीमारी या दर्द रह सकता है. विद्यार्थियों को आज दिक्कत आएगी. पढ़ाई में सीनियर्स की मदद ले सकते हैं. आकस्मिक खर्च की संभावनाएं हैं. बातचीत में तार्किक एवं बौद्घिक चर्चा से दूर रहें. प्रियजनों से मिलाप होगा. शेयर बाजार में निवेश से सावधान रहें. निवेश के लिए अभी कोई योजना बनाना आपके हित में नहीं है. नौकरी या व्यवसाय में ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें.