23 अक्टूबर 2025 का राशिफल: वृषभ राशि के जातकों को मिलेंगे शुभ समाचार, होगा धन लाभ

गुरुवार को चंद्रमा तुला राशि में होने से इस राशि के लोगों के सारे अधूरे कार्य फटाफट पूरे होंगे. विस्तार से जानिए.

THURSDAY 23RD OCT 2025 KA RASHIFAL
गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025

7 Min Read
मेष- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज आप समाज और आम लोगों से बहुत सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है. परिवार और वैवाहिक जीवन सुख और संतोष से भरपूर रहेगा. वाहन सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रियजनों के साथ प्रेम के पल गुजार सकेंगे. दोपहर के बाद आपके विचार अधिक उग्र बनेंगे और आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे. आप बौद्धिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे, परंतु अभी आपको सरल व्यवहार अपनाना आवश्यक है. व्यापारी अपने व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

वृषभ- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आप अपना काम समय पर पूरा कर सकेंगे. आपको आर्थिक लाभ होगा. अस्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. ननिहाल पक्ष से अच्छा समाचार मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे. अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. ज्यादा लाभ के लालच में ना आएं. दोपहर के बाद परिजनों के लिए समय अच्छा रहेगा.

मिथुन- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज का दिन मध्यम फलदायी है. नए काम का आरंभ ना करें. बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है. संतान संबंधी चिंता आपको बनी रहेगी. दोपहर के बाद घर का वातावरण सुख और शांतिवाला रहेगा. आज मन से आप खुश रहने वाले हैं. शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा. व्यापार में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक रूप से लाभ होगा. काम में यश प्राप्त होगा. आज बाहर जाने और अनावश्यक यात्रा करने से आपको बचना चाहिए.

कर्क- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. सुबह किसी बात की चिंता से आप थोड़े उदास रहेंगे. इस कारण शारीरिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जमीन और वाहनों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है. दोपहर के बाद आप सुख और शांति का अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. शारीरिक ताजगी का अनुभव होगा. आज किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच-विचार करेंगे. लोगों से मिलना-जुलना होगा. आज कोई उपहार भी आपको मिल सकता है.

सिंह- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आज आप प्रयास शुरू कर सकते हैं. व्यापार में भागीदारी के काम से लाभ प्राप्त होगा. धन प्राप्ति का प्रबल योग है. ब्याज, दलाली आदि से इनकम में वृद्धि होने की संभावना है. आय होने से आर्थिक कष्ट दूर हो जाएगा. अच्छे वस्त्र और अच्छे खान-पान से मन खुश रहेगा. छोटे प्रवास या पर्यटन का योग है. मित्रों के साथ मुलाकात आनंददायी रहेगी.

कन्या- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. वस्त्र या आभूषण की खरीदी आपके लिए रोमांचक और आनंददायी रहेगी. कला के प्रति आप की रुचि बढ़ेगी. व्यापार में कोई कठिन काम बन जाने से आपके मन में उल्लास छाया रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. आज जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत बनेंगे. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक है. विद्यार्थी स्पोर्ट्स या कला-साहित्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे.

तुला- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा. स्थायी संपत्ति के मामले में आपको बेहद ध्यान रखना होगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. परिवार में तकरार न हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद आप स्वस्थ अनुभव करेंगे. आप में एनर्जी बनी रहेगी, इससे समय पर आप काम पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे. आज आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है.

वृश्चिक- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज का दिन व्यापार के लिए अनुकूल है. गृहस्थजीवन में उलझे हुए प्रश्नों का निराकरण हो सकेगा. स्थायी संपत्ति से जुड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में प्रेम बना रहेगा. दोपहर के बाद काम में प्रतिकूलताओं में वृद्धि होगी. शारीरिक और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त होगा. परिजनों के साथ मतभेद रह सकता है. धन हानि का योग हैं.

धनु- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आप रोमांस के सुखद पलों का आनंद उठा सकेंगे. आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और परिवार से जुड़े कामों के लिए अच्छा है. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा. मित्रों से लाभ होगा और यात्रा की संभावना भी है. आय के नए सोर्स बढ़ेंगे. व्यापार में वृद्धि और लाभ हो सकेगा. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. शुभ प्रसंग में जाने का कार्यक्रम बनेगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा.

मकर- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. व्यवसाय के क्षेत्र में धन, मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार के लिए भागदौड़ और वसूली के लिए यात्रा करेंगे. इसमें लाभ होने की संभावना रहेगी. सरकार, मित्र तथा संबंधियों से लाभ होगा. गृहस्थ जीवन में आनंद का अनुभव होगा. परिवार में लंबे समय से चल रहा विवाद दूर हो सकेगा. संतान की प्रगति आप में संतोष की भावना का अहसास कराएगी. आज आपकी आय और व्यय में बैलेंस नहीं रहेगा. आप परिवार की जरूरत पर धन खर्च कर सकते हैं. किसी नए आभूषण की भी खरीदारी कर सकते हैं.

कुंभ- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. धार्मिक और सामाजिक काम के पीछे धन खर्च होगा. सम्बंधियों और मित्रों के साथ विवाद हो सकता है. वाहन चलाने या नया कोई इलाज शुरू करने में आपको सावधानी रखना होगी. दोपहर के बाद प्रत्येक काम सरलतापूर्वक संपन्न होंगे. दफ्तर में आप का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखेगा. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. मानसिक शांति छाई रहेगी. परिजनों के साथ समय सुखपूर्वक गुजरेगा.

मीन- आज 23 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. व्यापारीवर्ग को रुके हुए पैसे मिलेंगे. आज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खर्च अधिक रहेगा. नियम विरुद्ध काम मुसीबत में डाल सकते हैं. आध्यात्मिक विचार और व्यवहार आपको कुमार्ग पर जाने से रोकेंगे. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. आपकी सकारात्मक सोच आपको सही काम करने के लिए प्रेरित करेगी.

