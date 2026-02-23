ETV Bharat / spiritual

23 फरवरी 2026 का राशिफल: सोमवार को वृश्चिक राशि को मिलेंगे शुभ समाचार, होगा धन लाभ

सोमवार 23 फरवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आप तन और मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे. सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी. आज भाग्य आपका साथ देगा. इनकम बढ़ेगी. परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा. माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं. मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद दूर होगा. वृषभ- 23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले सोच-विचारकर आगे बढ़ें. किसी के साथ गलतफहमी होने की संभावना है. खराब तबीयत के कारण आप उदास हो सकते हैं. परिवार में किसी के विरोध के कारण मतभेद होगा, जिससे आपको ग्लानि होगी. परिश्रम का उचित मुआवजा नहीं मिलने से आप निराशा महसूस करेंगे. आज का दिन खर्चीला होगा. कार्यस्थल पर आपके काम में विलंब हो सकता है. मिथुन- 23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. व्यापार में लाभ हो सकेगा. आज लोग आपके काम की सराहना करेंगे. विवाह के इच्छुक लोगों का विवाह पक्का होने की संभावना है. मित्रों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपकी आय में वृद्धि होगी. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे. घर के इंटीरियर को बदलने के लिए आज आप कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं. कर्क- 23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके व्यवसाय के लिए लाभदायी है. आप पर उच्च अधिकारियों की कृपा रहेगी. आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी. पदोन्नति की संभावना है. व्यापार में विरोधियों को आप पीछे छोड़ देंगे. आर्थिक लाभ से आपका दिन अच्छा बीतेगा. परिवार में आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन, संपत्ति और मान सम्मान के अधिकारी बनेंगे. घर के इंटीरियर में फेरबदल कर सकते हैं. दोपहर के बाद कुछ थकान का अनुभव करेंगे. इस दौरान अनावश्यक चिंता से आपको बचना चाहिए. सिंह- 23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आलस और थकान आपके कार्य करने की गति कम कर देंगे. पेट संबंधी शिकायत से अस्वस्थता का अनुभव होगा. नौकरी या व्यवसाय में विघ्न उत्पन्न हो सकता है. क्रोध को वश में रखना आवश्यक है. धार्मिक कामों में आज धन खर्च हो सकता है. किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाना हो सकता है. इससे मानसिक शांति मिलेगी. तनाव को दूर रखने के लिए आप ध्यान या मनपसंद संगीत सुन सकते हैं. शाम को घर-परिवार के साथ समय गुजारेंगे. कन्या- 23 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज नए काम हाथ में लेना हितकर नहीं है. जो काम अभी आप कर रहे हैं, उसे ही पूरा करने की कोशिश करें. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. बाहर के खाद्य पदार्थों से तबीयत खराब होने की आशंका रहेगी. क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए मौन रहना सही साबित होगा. धन खर्च अधिक होगा. गुप्त शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सरकार विरोधी या नियम विरोधी कामों से दूर रहें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है.