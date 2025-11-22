ETV Bharat / spiritual

शनिवार 22 नवंबर 2025 का राशिफल: कर्क राशि के सारे काम होंगे पूरे, स्वास्थ्य रहेगा अनुकूल

शनिवार 22 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 22 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी. अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा. दोपहर के बाद आपकी नौकरी और व्यापार में रुचि बढ़ेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा. संतान की चिंता आपको हो सकती है. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि से भरा दिन है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है. वृषभ- 22 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. दिन की शुरुआत आनंद से होगी. कोई नया मित्र आपके जीवन में आ सकता है. पर्यटन या प्रवास का आयोजन हो सकता है. दोपहर के बाद सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है. आज लोगों से बातचीत करते समय अपने ज्ञान और अहंकार को बीच में ना लाएं. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आज आप आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेंगे. प्रेमी या प्रेमिका के साथ सार्थक मुलाकात हो सकती है. मिथुन- 22 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज आपके परिवार का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होने से आनंद में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा. आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना रहेगी. दोपहर के बाद आपका ध्यान मनोरंजन में रह सकता है. मित्रों एवं स्वजनों के साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है. मान-सम्मान प्राप्त हो सकता है. परिजनों के साथ सुखपूर्वक समय गुजार सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. फिर भी संक्रामक बीमारियों से बचना होगा. कर्क- 22 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अच्छा है. एकाग्रतापूर्वक काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी. किसी के साथ वाद-विवाद न करें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. शारीरिक और मानसिकरूप से स्फूर्ति और प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल है. जोड़ों का पुराना दर्द दूर होने से राहत महसूस करेंगे. सिंह- 22 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. आर्थिक रूप से हानि हो सकती है. फिर भी दोपहर के बाद आप निवेश संबंधी योजना पर काम कर सकते हैं. परिश्रम के अनुरूप रिजल्ट मिलेगा. विद्यार्थियों को काम में सफलता होगी. बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा ना करें. नए काम की शुरुआत आज नहीं करें। शेयर बाजार में किसी तरह का जोखिम ना लें. आज खर्च पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आगे भारी पड़ सकती है. किसी भी नए काम की शुरुआत एकदम से ना करें. कन्या- 22 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आध्यात्मिकता के प्रति आपको आकर्षण अधिक रहेगा. आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है. नए काम का आरंभ करने के लिए समय शुभ है. प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी. आप विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर के बाद स्थिति में बदलाव होगा. मानसिक और शारीरिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे. माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. स्थायी संपत्ति के लिए किए जा रहे प्रयास आज टालें. किसी भी तरह के सरकारी और दस्तावेजी काम में आज बहुत ध्यान रखें. वाहन या इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग सावधानी से करें.