ETV Bharat / spiritual

शुक्रवार 21 नवंबर 2025 का राशिफल: मिथुन राशि के जातकों के यश में होगी वृद्धि, विरोधी होंगे परास्त

शुक्रवार 21 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज आप सांसारिक बातें भूलकर आध्यात्मिक काम में ज्यादा ध्यान देंगे. गहरी चिंतनशक्ति आपकी मानसिक थकान को दूर करेगी. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग बहुत अच्छे हैं. बोलने पर संयम रखें. गुप्त शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं. आज किसी नए काम की शुरुआत न करें. आज भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बनाएं रखें. मनपसंद भोजन मिलने से मन को खुशी मिलेगी. परिजनों के साथ शाम का समय अच्छा गुजरेगा. वृषभ- आज 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आप गृहस्थ जीवन और दांपत्यजीवन में सुख और शांति का अनुभव करेंगे. परिवार के सदस्यों और निकटस्थ दोस्तों के साथ उत्तम भोजन करने का अवसर मिलेगा. किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन लाभ होगा. दूर बसने वाले स्नेहीजनों का समाचार आपको खुश करेगा. भागीदारी में लाभ तथा सार्वजनिक जीवन में आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आज आप किसी को उपहार भी दे सकते हैं. आपकी उन्नति से लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं. मिथुन- आज 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में चंद्रमा है। आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. अधूरे काम की पूर्णता के लिए आज का दिन शुभ है. परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. काम की सफलता से यश बढ़ेगा. अन्य लोगों के साथ बातचीत के दौरान क्रोध पर काबू रखें. वाणी संयमित रखने से मनमुटाव नहीं होगा. धन प्राप्ति होगी. जरूरी चीजों पर धन खर्च होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा. प्रेम जीवन में भी संतुष्टि रहेगी. कर्क- आज 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहेगा. कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा. परिजनों के साथ आज आनंदपूर्वक समय गुजारेंगे. मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. काम में यश प्राप्त होगा. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे. आज अविवाहितों के रिश्ते के बात कहीं चल सकती है. सिंह- आज 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आपको शारीरिक और मानसिक चिंता बनी रहेगी. पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद होने की आशंका है. मां के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. आज का दिन जमीन, वाहन या मकान की खरीदारी तथा उनके दस्तावेज बनाने के लिए अनुकूल नहीं है. गलत और नकारात्मक विचारों के कारण निराशा रह सकती है. आज किसी से ज्यादा बहसबाजी ना करें. कार्यस्थल पर टारगेट पूरा करने में आपको देर लग सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायी है. कन्या- आज 21 नवंबर, 2025 शुक्रवार को वृश्चिक राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. मन खुश रहने से आपका मन काम में लगेगा. आप प्रेमपूर्ण संबंधों से अभिभूत रहेंगे. अपने प्रिय को कोई गिफ्ट दे सकते हैं. भाई-बहनों के साथ अच्छी तरह समय व्यतीत होगा और उनसे लाभ भी मिलेगा. विरोधियों की चाल निष्फल रहेगी. भाग्यवृद्धि का योग रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. आध्यात्मिक मामलों में सिद्धि मिलेगी. आपके लिए समय आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला रहेगा.