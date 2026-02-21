ETV Bharat / spiritual

21 फरवरी 2026 का राशिफल: आज कन्या राशि के जातक विवादों से बचें, ना करें नए काम की शुरुआत

शनिवार 21 फरवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आपका दिन अस्वस्थता और चिंता में गुजरेगा. आपको सर्दी, कफ और बुखार की समस्या हो सकती है. किसी का भला करने की जगह आज अपने काम में ही व्यस्त रहें. किसी से पैसों का लेन-देन ना करें. जमीन और संपत्ति के काम आज ना ही करें. किसी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. चिंता में वृद्धि होगी. अधिक लाभ के लालच में आपकी हानि हो सकती है. व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग आज ना ही करें. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे. वृषभ- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन सावधानीपूर्वक गुजारें. आप का मन अनेक प्रकार की चिंताओं में रहने वाला है. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आंखों में पीड़ा होने की संभावना है. आत्मीयजनों एवं परिवारजनों से विवाद हो सकता है. ज्यादातर समय आज आपको धैर्य के साथ गुजारना चाहिए. आज प्रारंभ किए हुए सभी काम अधूरे रह सकते हैं. फिजूलखर्ची से खुद को बचाएं. दुर्घटना होने का भय रहेगा, इसलिए सावधानी रखें. गहन परिश्रम के बाद भी आज उसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा. मिथुन- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज शारीरिक और मानसिक सुख बना रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में आपके काम की प्रशंसा होगी. सहकर्मी आपका साथ देंगे. व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि कर सकेंगे. इससे आप अधिक प्रोत्साहित होंगे. आर्थिक लाभ होगा और कहीं निवेश करने संबंधी कोई योजना भी आप बना सकते हैं. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सरकारी कामों में सफलता मिलेगी. गृहस्थ जीवन में आनंद रहेगा. प्रेम जीवन में भी आज सकारात्मकता रहेगी. कर्क- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. तन-मन में आनंद की अनुभूति होगी. आपके भाग्य में निखार आ सकता है. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. धर्म संबंधी कामकाज या किसी मंदिर दर्शन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंद के पल बीता सकते हैं. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. हालांकि परिवार की जरूरत पर धन खर्च करके मन को प्रसन्नता भी होगी. नौकरी में भी लाभ होने की संभावना है. यदि कॅरियर में बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आज आवेदन कर सकते हैं. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. सिंह- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा. चिकित्सा पर धन खर्च होने की संभावना है. नकारात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं. आज ऑफिस में आपका मन काम में नहीं लगेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा. नियम विरुद्ध किए गए काम से बदनामी हो सकती है. आध्यात्मिकता से आपको काफी राहत मिलेगी. हालांकि ध्यान रखें, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए सकारात्मक सोच रखें. निराशा और चिंता से आपका ही नुकसान होगा. कन्या- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. उग्रता और नकारात्मकता आपके मन को बेचैन कर देंगे. मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. व्यवसाय में किसी से विवाद होने से आपको परेशानी हो सकती है. खान-पान में सावधानी रखना आवश्यक है. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार में थोड़ी अशांति रहेगी. खर्च बढ़ने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. नए सम्बंध आपको कठिनाई में डाल सकते हैं. रिश्तों को बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं करें. आज आपको किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. आय स्थिर रहेगी.