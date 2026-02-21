21 फरवरी 2026 का राशिफल: आज कन्या राशि के जातक विवादों से बचें, ना करें नए काम की शुरुआत
आज के दिन इस राशि के जातकों को उग्रता और नकारात्मकता बेचैन करेगी. मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.
Published : February 21, 2026 at 12:06 AM IST
मेष- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आपका दिन अस्वस्थता और चिंता में गुजरेगा. आपको सर्दी, कफ और बुखार की समस्या हो सकती है. किसी का भला करने की जगह आज अपने काम में ही व्यस्त रहें. किसी से पैसों का लेन-देन ना करें. जमीन और संपत्ति के काम आज ना ही करें. किसी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. चिंता में वृद्धि होगी. अधिक लाभ के लालच में आपकी हानि हो सकती है. व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग आज ना ही करें. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे.
वृषभ- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज का दिन सावधानीपूर्वक गुजारें. आप का मन अनेक प्रकार की चिंताओं में रहने वाला है. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आंखों में पीड़ा होने की संभावना है. आत्मीयजनों एवं परिवारजनों से विवाद हो सकता है. ज्यादातर समय आज आपको धैर्य के साथ गुजारना चाहिए. आज प्रारंभ किए हुए सभी काम अधूरे रह सकते हैं. फिजूलखर्ची से खुद को बचाएं. दुर्घटना होने का भय रहेगा, इसलिए सावधानी रखें. गहन परिश्रम के बाद भी आज उसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा.
मिथुन- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज शारीरिक और मानसिक सुख बना रहेगा. नौकरी और व्यवसाय में आपके काम की प्रशंसा होगी. सहकर्मी आपका साथ देंगे. व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि कर सकेंगे. इससे आप अधिक प्रोत्साहित होंगे. आर्थिक लाभ होगा और कहीं निवेश करने संबंधी कोई योजना भी आप बना सकते हैं. समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सरकारी कामों में सफलता मिलेगी. गृहस्थ जीवन में आनंद रहेगा. प्रेम जीवन में भी आज सकारात्मकता रहेगी.
कर्क- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. तन-मन में आनंद की अनुभूति होगी. आपके भाग्य में निखार आ सकता है. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. धर्म संबंधी कामकाज या किसी मंदिर दर्शन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंद के पल बीता सकते हैं. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. हालांकि परिवार की जरूरत पर धन खर्च करके मन को प्रसन्नता भी होगी. नौकरी में भी लाभ होने की संभावना है. यदि कॅरियर में बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आज आवेदन कर सकते हैं. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
सिंह- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा. चिकित्सा पर धन खर्च होने की संभावना है. नकारात्मक विचार आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं. आज ऑफिस में आपका मन काम में नहीं लगेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा. नियम विरुद्ध किए गए काम से बदनामी हो सकती है. आध्यात्मिकता से आपको काफी राहत मिलेगी. हालांकि ध्यान रखें, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए सकारात्मक सोच रखें. निराशा और चिंता से आपका ही नुकसान होगा.
कन्या- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. उग्रता और नकारात्मकता आपके मन को बेचैन कर देंगे. मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. व्यवसाय में किसी से विवाद होने से आपको परेशानी हो सकती है. खान-पान में सावधानी रखना आवश्यक है. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार में थोड़ी अशांति रहेगी. खर्च बढ़ने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. नए सम्बंध आपको कठिनाई में डाल सकते हैं. रिश्तों को बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं करें. आज आपको किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. आय स्थिर रहेगी.
तुला- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज नौकरीपेशा लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक दिन है. नौकरीवालों को उनके काम में यश और सफलता मिलेगी. विरोधियों पर विजय मिलेगी. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार के लिए भी लाभप्रद दिन है. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. ननिहाल पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. धन की योजना बनाने के लिए यह अच्छा दिन है. परिश्रम से प्रगति होगी. संतान के बारे में शुभ समाचार मिलेंगे.
वृश्चिक- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है. संतान की समस्या आपको चिंतित करेगी. आज आप अपने काम पर ही ध्यान दें. अनावश्यक किसी के विवाद में पड़ने से मानहानि की संभावना है. निवेश को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए. संभव हो तो यात्रा टालें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. आर्थिक आयोजन सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. हालांकि दोपहर के बाद आपकी स्थिति बदलेगी और आपके विचार सकारात्मक बनेंगे.
धनु- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. तन और मन में ताजगी का अभाव रहेगा. मन पर चिंता का भार रहेगा. परिवार में किसी से विवाद हो सकता है. माता या बड़ी बहन से कोई विवाद हो सकता है. उनकी तबीयत के संबंध में भी चिंता रहेगी. सार्वजनिक कार्यक्रम में आप मौन ही रहें. अनिद्रा और समय पर भोजन नहीं मिलने से गुस्सा आएगा. महत्वपूर्ण काम आज ना करें. जीवनसाथी से विचारों का ताल-मेल बनाकर रखें. प्रेम जीवन में आपको अपने प्रिय के साथ समय गुजारने का अच्छा अवसर मिल सकता है.
मकर- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. दैनिक कामों में अनुकूल परिस्थिति निर्मित होने पर राहत महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मतभेद दूर होगा और गृहस्थ जीवन की समस्याएं हल होती हुई प्रतीत होंगी. संपत्ति संबंधी काम के परिणाम सुखद आएंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी. विरोधियों से आगे निकल सकेंगे. नए काम के लिए आज का दिन अनुकूल है.
कुंभ- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. वाणी पर संयम रखेंगे तो आज बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे. किसी के साथ वाद-विवाद में न पड़ें. अनावश्यक खर्च पर अंकुश रखें. काम में कम सफलता मिलेगी. असंतोष की भावना का अनुभव होगा. स्वास्थ्य खराब होगा. विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी. आर्थिक हानि की संभावना है. आज का दिन धैर्य के साथ गुजारें. जल्दबाजी से आपको नुकसान होने की आशंका रहेगी. हालांकि शाम के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा.
मीन- आज 21 फरवरी, 2026 शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आपको खर्च पर संयम रखना होगा. ज्यादा खर्च से मानसिक कष्ट हो सकता है. लोगों से गुस्से या आवेश में बात ना करें. आज किसी से मनमुटाव हो सकता है. खासकर धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. स्वजनों के साथ खटपट होने की आशंका है. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. नेगेटिव विचारों के कारण मन उदास रह सकता है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं.