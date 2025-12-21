ETV Bharat / spiritual

21 दिसंबर 2025 का राशिफल: रविवार को इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

रविवार 21 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. यदि आप अपना गुस्सा शांत नहीं रखेंगे, तो किसी के साथ मनमुटाव होने की आशंका बनी रहेगी. आप शारीरिक थकान महसूस करेंगे. मानसिक अस्वस्थता के कारण किसी काम में मन नहीं लगेगा. किसी धार्मिक या मांगलिक प्रसंग में शामिल हो सकेंगे. आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं. नौकरी तथा परिवार में लोगों के साथ मतभेद हो सकता है. आज केवल अपने काम पर ध्यान दें. नकारात्मक विचार रखने से खुद का नुकसान कर लेंगे. वृषभ- आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. तबीयत खराब होने के चलते काम पूरे नहीं हो सकेंगे. मन में निराशा का अनुभव होगा. काम के बोझ से मानसिक तनाव हो सकता है. यात्रा में अवरोध आ सकता है. नए काम शुरू करने के लिए उचित समय नहीं है. खान-पान का ध्यान रखें. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. हालांकि शाम के बाद स्थिति में परिवर्तन आएगा. मिथुन- आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज दिन की शुरुआत आराम, प्रसन्नता और स्फूर्ति के साथ करेंगे. मेहमानों और मित्रों के साथ पिकनिक और समूह भोजन का आयोजन करेंगे. नए कपड़े, गहने और वाहन की खरीदारी का योग है. मन में आनंद छाया रहेगा. नए लोगों के प्रति आकर्षण का अनुभव करेंगे. सार्वजनिक जीवन में आपको सम्मान मिलेगा और लोकप्रिय बनेंगे. व्यापार में भागीदारी से लाभ होगा. दांपत्य सुख की प्राप्ति होगी. कर्क- आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज के दिन आपको खुशी और सफलता मिलेगी. परिवार के सदस्यों के साथ घर में सुख और शांति से दिन व्यतीत करेंगे. नौकरी करने वालों को लाभ होगा. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. काम में यश मिलेगा. महिला मित्रों के साथ मुलाकात आनंददायी होगी. अपने अधीनस्थ व्यक्तियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को सीनियर्स का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. सिंह- आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज के दिन आप तन और मन से स्वस्थ रहेंगे. आपकी रचनात्मकता नया स्वरूप प्रदान कर सकेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ की गई मुलाकात सुखद रहेगी. संतान की प्रगति का समाचार मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है. किसी पुण्यकाम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. कन्या- आज 21 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन धनु राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज समय अनुकूल नहीं है. कई बातों को लेकर आपको चिंता रहेगी, इससे आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है. मां के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको रह सकती है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सोच-समझकर काम करें. धन का खर्च होगा. प्रेम जीवन में सफलता के लिए आपको अपने साथी की भावना का भी सम्मान करना होगा.