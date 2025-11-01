ETV Bharat / spiritual

1 नवंबर 2025 का राशिफल: नवंबर के पहले दिन धनु राशि को होगा आर्थिक लाभ, होगी नई शुरुआत

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज किसी सामाजिक काम में शामिल हो सकते हैं. मित्रों तथा स्नेहियों के साथ दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा और उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. आप कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि व्यापार में किसी अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. घर-परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा. संतान से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन में शांति और मेल-जोल बना रहेगा. आपके लिए आय के नए अवसर उपस्थित होंगे. अचानक आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. निवेश की योजना भी बना सकेंगे.

वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है. विशेषकर व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी रहेगा. कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा. नौकरी में पदोन्नति का योग है. कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतोष का अनुभव होगा. मित्रों से मुलाकात आनंद प्रदान करेगी. अपने प्रिय पात्र के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आज आप रोमांटिक रह सकते हैं. आर्थिक मोर्चे पर दिन सामान्य से बेहतर है. किसी निवेश की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल है. हालांकि मौसमी बीमारी होने की आशंका रहेगी.

मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. शरीर में थकान और आलस्य रहने से किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा. पेट संबंधी किसी रोग से परेशान हो सकते हैं. नौकरी या व्यापार में विपरीत परिस्थितियां रहेंगी. अधिकारी भी आपके काम से नाराज रह सकते हैं. खर्च भी अधिक होगा. महत्वपूर्ण काम के लिए आज कोई निर्णय ना लें. हो सके तो आज केवल अपने काम से काम रखें.

कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. क्रोध और नकारात्मक विचार से आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा. ऐसे में खुद पर संयम रखें. खान-पान का ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना है. परिवार में वाद-विवाद होगा. खर्च में वृद्धि होने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. नए संबंध बनेंगे. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. कार्यस्थल पर दूसरों से ज्यादा बातचीत करने से बचें. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा.

सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में समय व्यतीत करेंगे. फिर भी सांसारिक मामलों में आपका व्यवहार उदासीन रहेगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है. नए लोगों के साथ की मुलाकात बहुत आनंददायक नहीं रहेगी. व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा. किसी सामाजिक काम में व्यस्त रह सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. बीमारी में राहत महसूस होगी. घर में सुख और शांति का माहौल रहने से प्रसन्नता का अनुभव होगा. आर्थिक लाभ और काम में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ होगा. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आपके लिए समय लाभ का बना हुआ है. आज दोस्तों के साथ बाहर जाने या शॉपिंग करने का कार्यक्रम भी बन सकता है.