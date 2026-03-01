ETV Bharat / spiritual

1 मार्च 2026 का राशिफल: महीने के पहले दिन इन राशियों को मिलेगी खुशखबरी, पढ़ें भविष्यफल

रविवार 1 मार्च 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- भावनाओं का अतिरेक आपके मन को संवेदनशील बना देगा, इसलिए किसी की वाणी और व्यवहार से आपको बुरा महसूस होगा. माता की अस्वस्थता के कारण आपको चिंता होगी. आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. भोजन में अनियमितता रहेगी. नींद नहीं आने की समस्या रह सकती है. पानी वाली जगहों पर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. यह समय विद्यार्थियों के लिए फलदायक है. मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धार्मिक काम में मन लगाएं. संपत्ति के विषय में अधिक चिंता न करें. वृषभ- आपकी चिंता कम होने से राहत का अनुभव होगा. आपका मन प्रेम से परिपूर्ण रहेगा. आपकी सृजनशीलता और कल्पना शक्ति में भी वृद्धि होगी. कला और साहित्य में आप अपनी कुशलता बता सकेंगे. परिवार के सभी सदस्यों के साथ निकटता बढ़ेगी. किसी छोटी यात्रा की संभावना है. आपको आर्थिक मामलों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा. आपका दिन आनंद में गुजरेगा. मिथुन- काम पूरा होने में विलंब हो सकता है, फिर भी प्रयास चालू रखें. आपके काम समय पर पूरे होंगे. आर्थिक आयोजन में कुछ बाधाएं आएंगी. समय रहते कठिनाई दूर हो जाएगी. नौकरी तथा व्यवसाय में साथी कर्मचारियों और बिजनेस पार्टनर के साथ सार्थक बातचीत होगी. मित्रों का साथ मिलने से आपको आनंद होगा. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. गृहस्थ जीवन भी सुखपूर्वक बीतेगा. कर्क- मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आज का दिन बहुत उल्लासमय रहेगा. कुछ खरीदने की योजना बना सकते हैं. सुरुचिपूर्ण भोजन का स्वाद ले सकेंगे. किसी बात को लेकर आज इमोशनल बने रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का साथ मिलेगा. व्यापार में आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है. परिजनों की जरूरत पर धन खर्च करके खुशी मिलेगी. दिनभर उत्साह बना रहेगा. प्रेम जीवन में रोमांस बरकरार रहेगा. सिंह- आज आपको मन पर नियंत्रण रखना होगा. वित्त से सम्बंधित मामलों में आप चिंतित रहेंगे. चिंता के कारण शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. व्यर्थ के वाद-विवाद को टालें. कोर्ट-कचहरी के काम को संभालकर करें. विदेश से कोई अच्छा समाचार मिलने की संभावना है. असंयमित भाषा का प्रयोग ना करें. कन्फ्यूजन तुरंत दूर करने का प्रयास करें. कार्यस्थल पर केवल अपने काम पर ध्यान रखें. जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें. कन्या- आज का दिन आनंद-उल्लास में गुजरेगा. आज विविध क्षेत्रों में लाभ होगा. इसमें मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा हो सकेगा. अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे. परिजनों के साथ समय अच्छे से गुजरेगा. आज किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं. प्रेम जीवन अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है.