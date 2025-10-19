ETV Bharat / spiritual

19 अक्टूबर 2025 का राशिफल: कर्क राशि को हर काम में मिलेगी सफलता, होगा धन लाभ

रविवार 19 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज का दिन वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है. आपकी लंबी योजनाएं पूरी होंगी. बिजनेस में नई योजनाएं बना सकेंगे. लोकहित के लिए किए गए प्रयासों से आपका मन खुश रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लोगों के सम्पर्क में बने रहेंगे. आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको विशेष लाभ नहीं मिल सकेगा. आज अतिरिक्त मेहनत करना होगी. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा. वृषभ- 19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज परिश्रम की अपेक्षा कम फल प्राप्त कर सकेंगे. फिर भी आप दृढ़तापूर्वक अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे. आप अपने व्यवहार और वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकेंगे. उनकी तरफ से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपकी सौम्यवाणी के कारण आप नए सम्बंध स्थापित कर सकेंगे. कला और साहित्य के क्षेत्र में रुचि दिखाएंगे. पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए भी समय अच्छा है. बाहर का भोजन ना करें. इससे पेट संबंधी कोई रोग हो सकते हैं. मिथुन- 19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा। आज मन में नए विचारों की तरंगे उठेंगी. कई तरह के विचारों में खोए रहेंगे. आज किसी के साथ भी वाद-विवाद ना करें. आप संवेदनशील रहेंगे. माता एवं पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. यात्रा के योग रहेंगे. किसी पानी वाली जगहों से आज दूरी बनाए रखें। मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है. इस कारण कार्यस्थल पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है. कर्क- 19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. नए काम की शुरुआत या सफलता के लिए दिन अच्छा रहेगा. मित्रों और स्वजनों से मिलकर खुशी होगी. यात्रा की संभावना है. दोस्तों संग संबंध और मजबूत होगा. प्रिय व्यक्ति का साथ मिलने से आपको आनंद मिलेगा. वित्तीय लाभ होगा और समाज में आदर मिलेगा. आपके विरोधी भी आपके समक्ष नहीं टिक सकेंगे. आज किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करें. सिंह- 19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आप मधुरवाणी से किसी काम को आसानी से सफल बना पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ आनंद में समय गुजारेंगे. दोपहर के बाद भी किसी काम में बिना सोचे समझे निर्णय ना लें. आपको अपनों से लाभ होगा. मित्रों और स्वजनों से मुलाकात होगी. विरोधियों का सामना कर सकेंगे. व्यापार और नौकरी में लाभ मिलेगा. आज आकस्मिक खर्च की भी तैयारी रखें. घर में संतान की जरूरत और उनके वस्त्र आभूषण पर पैसा खर्च करेंगे. कन्या- 19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आपकी वाणी की मधुरता नए सम्बंध विकसित करने तथा कई जगहों पर लाभ कराने में सहायक होगी. आपके विचार अधिक समृद्ध होंगे. आप व्यापार में सफल होंगे. अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रियजनों और मित्रों से मिलकर आनंद का अनुभव होगा. उनकी तरफ से उपहार प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन अधिक मजबूत बनेगा. किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.