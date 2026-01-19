ETV Bharat / spiritual

19 जनवरी 2026 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

सोमवार 19 जनवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 19 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आपका दिन औसत फलदायी है. परिजनों के साथ बैठकर आप महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे. घर की सजावट में आपको परिवर्तन की इच्छा होगी. ऑफिस या व्यवसाय में अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. ऑफिस से संबंधित काम के लिए यात्रा करनी पडे़गी. काम का भार बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक थकान के साथ थोड़ी अस्वस्थता का अनुभव होगा. माता से लाभ होने की संभावना है. वृषभ- 19 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज का दिन बिजनैसमैन के लिए अच्छा है. वे नई योजनाएं बना सकेंगे. नए बिजनेस में भी आर्थिक लाभ की संभावना है. विदेश में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत होने से आनंद का अनुभव करेंगे. लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है. आप किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे. अत्यधिक काम के कारण आप थकान महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. मिथुन- 19 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज का दिन प्रतिकूल है, इसलिए आज आप हर काम सावधानी से करें. आज किसी नए काम का आरंभ न करें. ऑफिस में अधिकारियों के साथ वाद-विवाद करने से नुकसान हो सकता है. गुस्से के कारण कुछ अनिष्ट न हो, इसका खास ध्यान रखें. रोगी अपना कोई नया इलाज या शल्य चिकित्सा आज न करवाएं. स्वास्थ्य के मामले लापरवाही के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. अपने व्यवहार पर संयम रखने की कोशिश करें. अधिक खर्च होने से चिंतित रह सकते हैं. घर या ऑफिस में वाणी पर संयम रखने से विवादों को टाल सकेंगे. किसी कारण से समय पर खाना नहीं मिलेगा. ईश्वर की आराधना से शांति मिलेगी. कर्क- 19 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप समाज में सम्मान और व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. वस्त्राभूषण तथा वाहन की खरीदारी कर सकेंगे. मनोरंजन, रुचिकर प्रवृत्तियों तथा दोस्तों से मिलकर सुख का अनुभव करेंगे. आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा. पार्टनरशिप में किए गए कोई भी काम से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. यात्रा होने की संभावना रहेगी. हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम रहेगा. आपको बाहर खाने-पीने में लापरवाही से बचना होगा. सिंह- 19 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आपका आज का दिन मध्यम फलदायी होगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय वाणी में संयम बरतें. जीवनसाथी के साथ किसी खास चर्चा में दिन व्यतीत हो सकता है. दैनिक काम में विघ्न आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोग काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आज ज्यादा मेहनत के बाद भी रिजल्ट कम मिलेगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी. आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. दोपहर के बाद धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके कार्य पूरे हो सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके अनुकूल है. कन्या- 19 जनवरी, 2026 सोमवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपके मन में चिंता और भय का माहौल रहेगा. नौकरीपेशा लोग समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे. आपको स्वास्थ्य और संतान की चिंता हो सकती है. अपच की शिकायत होगी. मौसमी बीमारी होने की आशंका रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है. अचानक धन खर्च हो सकता है. शेयर- सट्टे से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है. प्रियजनों से मिलने की संभावना है. यात्रा नहीं करना ही श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि प्रेम के मोर्चे पर आज आपका दिन अच्छा रह सकता है. आज अपने प्रिय के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा.