19 दिसंबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार को इस राशि को होगा आर्थिक लाभ, मौज में बीतेगा दिन

शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आप सांसारिक विषयों को छोड़कर आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि लेंगे. ध्यान और चिंतन से आपके मन को शांति मिलेगी. आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समय बहुत अच्छा है. आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा. आपके विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे. नए काम का आरंभ करने के लिए उचित समय नहीं है. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी. विद्यार्थी भी पढ़ाई में रुचि लेंगे. वृषभ- 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे. परिवार के साथ कोई सामाजिक प्रसंग अथवा छोटे प्रवास पर जाने से आपको आनंद का अनुभव होगा. मित्रों और सगे संबंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे. विदेश में रहने वाले करीबियों के समाचार मिलेंगे. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. व्यापारियों के लिए समय लाभदायक है. समाज में आप मान- सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. मिथुन- 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. अधूरे काम पूरा करने के लिए समय अच्छा है. आपके परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण होगा. अपने काम में यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. बातचीत के दौरान स्वभाव को शांत रखना आवश्यक है. वाणी पर संयम रखें, नहीं तो विवाद की संभावना बनी रहेगी. आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. नौकरी करने वाले लोग लाभ प्राप्त कर सकेंगे. कर्क- 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपको आज चित्त को शांत रखकर दिन व्यतीत करना चाहिए. शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता से भय पैदा होगा. अचानक धन खर्च होने की संभावना रहेगी. प्रेमियों के बीच विवाद और मतभेद हो सकता है. किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. इस कारण आपके पुराने संबंधों में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है. किसी नए काम की शुरुआत करने या प्रवास करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है. आपको पेट की तकलीफ हो सकती है. सिंह- 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपके परिवार में सुख- शांति का वातावरण रहेगा. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. हालांकि आज नकारात्मकता आपके मन को दु:खी करेगी और आपको बेचैनी का अनुभव होगा. आज मकान, जमीन या वाहन के दस्तावेजी काम करने के लिए योग्य दिन नहीं है. नौकरी करने वाले लोगों को किसी बात की चिंता हो सकती है. व्यापार में भी आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है. प्रेम जीवन के लिए दिन सामान्य है. कन्या- 19 दिसंबर, 2025 शुक्रवार को आज चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. बिना विचारे किसी भी तरह के काम में रुचि ना लें. आप किसी से इमोशनल संबंध में जुड़ सकते हैं. भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों से मिलना-जुलना होगा. रहस्यमय विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी. आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं. विरोधियों के साथ आप अच्छी तरह टक्कर ले सकेंगे. ऑफिस में दिया काम आसानी से पूरा कर सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है. सीनियर्स की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे.