मंगलवार 18 नवंबर 2025 का राशिफल: मीन राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर रहना होगा सतर्क, संभलकर रहें

आज इस राशि के जातकों को का धन बीमारी में खर्च होगा. काम में थोड़ी कठिनाई भी आ सकती है. मनमुटाव हो सकता है.

TUESDAY 18TH NOV 2025 KA RASHIFAL
मंगलवार 18 नवंबर 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 18, 2025 at 12:05 AM IST

7 Min Read
मेष- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज भाग्य आपके साथ है, इसलिए आज आप समाज और लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन संतुष्टी और सुखी रहेगा. आप मित्रों के साथ मौज-मस्ती का आनंद ले सकेंगे. भागीदारी से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम बढ़ेगा. आज आप परिवार के साथ व्यस्त रहने वाले हैं. प्रेम जीवन में भी आप सकारात्मक रहेंगे. आज विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए त्यौहारी रंगत भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान जरूर देना चाहिए. परिवार की खुशी के लिए आज किसी विशेष वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं.

वृषभ- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आपका आज का दिन शुभ फलदायक है. आप निर्धारित काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी. ननिहाल से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. खराब तबीयत में सुधार होगा. व्यापार में लाभ हो सकेगा. सहकर्मियों से मदद मिल सकेगी. आज परिवार के साथ आप अपना ज्यादातर समय गुजारेंगे. किसी पुरानी यादों में भी खो सकते हैं. हालांकि इस त्योहारी सीजन में आपको बाहर जाने और खाने-पीने से बचना चाहिए. मित्रों से मिलने का कार्यक्रम भी बन सकता है.

मिथुन- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. खान-पान में आज विशेष ध्यान रखें. नेगेटिव विचारों को मन से निकाल देने पर हताशा का अनुभव करेंगे. अनैतिक काम आपको विपत्ति में डाल सकते हैं. संभव हो तो उससे दूर रहें. आकस्मिक प्रवास का योग बनेगा. दोपहर तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है. लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में आपकी विशेष रुचि रहेगी. व्यापार में विकास होने से नई योजनाएं अमल में आएगी. फिर भी अधिकारी के साथ वाद-विवाद में न पड़ें.

कर्क- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. किसी के साथ आज इमोशनल संबंध में बंध सकते हैं. उस सम्बन्ध में आज कुछ अधिक इमोशनल रहेंगे. आनंद-प्रमोद तथा मनोरंजक प्रवृत्ति से मन खुश रहेगा. मित्रों का साथ मिलने से आनंद दोगुना हो जाएगा. दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. क्रोध पर संयम रखें। वाणी उग्र न हो जाएं इसका ध्यान रखें. नए काम को आरंभ करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है.

सिंह- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. काम में सफलता और विरोधियों पर विजय मिलने के कारण आपके उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी. दोस्तों के साथ मिलकर आप नए काम के संबंध में कोई योजना बनाएंगे. मित्रों और स्वजनों के साथ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ ले सकेंगे. प्रियजनों के साथ मिलकर आनंद की भावना का अनुभव करेंगे. एकाग्रता के साथ नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. आपको किस्मत का साथ मिलेगा.

कन्या- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. परिवार में सुख-शांति और परिजनों के साथ आनंद आज के दिन को खुशहाल बनाएंगे. आज आपकी मधुरवाणी का जादू अन्य लोगों को प्रभावित करेगा. कहीं घूमने जाने की संभावना है. मिठाई के साथ मनपसंद भोजन मिलेगा. आयात-निर्यात के व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी. व्यापार को आगे बढ़ाने संबंधी कोई कदम जरूर उठाएंगे. हालांकि वाद-विवाद की आशंका बनी रहेगी. दोपहर के बाद आप परिवार के लोगों की भावनाओं को समझें और उनके लिए कोई उपहार जरूर खरीदें.

तुला- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आपकी कुशलता को लोगों के समक्ष रखने के लिए आज बेहतर अवसर है, उसका लाभ उठाएं. आपकी रचनात्मकता निखरेगी. तन और मन में अधिक ताजगी का अनुभव करेंगे. आप मित्रों और कुटुंबजनों के साथ समय का आनंद उठा सकेंगे. आर्थिक लाभ मिलेगा. स्वादिष्ट भोजन, नए वस्त्र परिधान और वाहन सुख मिलेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी तथा काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन बाहरी खाने से बचना आपके लिए जरूरी होगा.

वृश्चिक- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आप विदेश में रहने वाले दोस्तों और स्वजनों की तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. आज मनोरंजन के लिए धन खर्च करेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होंगे. कानूनी मामलों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से लाभ हो सकेगा. व्यापार में नए ग्राहकों को लुभाने के लिए कोई विशेष योजना बना सकेंगे. विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा. आज आप धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहने वाले हैं.

धनु- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आप आर्थिक लाभ के साथ समाज में आदर प्राप्त कर सकेंगे. आपके परिवार में सुख और संतोष बना रहेगा. आपकी आय बढ़ेगी और व्यापार में भी लाभ होगा. प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद समय बिताएंगे. मित्रों के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम बनेगा. अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे. आपको पत्नी अथवा संतान से लाभ हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. आपको विशेष सफलता मिलेगी.

मकर- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज आपके व्यापार में आय बढ़ेगी. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी में परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त होगा. परिवार और संतान सम्बंधी चिंता दूर होगी. संतोष और खुशी मिलेगी. व्यापार में थोड़ा व्यस्त रहेंगे. नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है. भाग्य साथ होने से सरकारी काम में सफलता मिलेगी. मित्रों और स्नेहीजनों से लाभ होगा. आज जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मतभेद दूर होगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है.

कुंभ- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आपको अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, परंतु मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी. स्फूर्ति कम होने से काम धीमी गति से करेंगे. अधिकारियों से बातचीत में बेहद ध्यान रखें. विरोधियों के साथ बहस से बचें. मौज-मस्ती में खर्च बढ़ेगा. किसी मीटिंग के लिए कोई यात्रा हो सकती है. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. संतान की चिंता रहेगी.

मीन- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. स्वास्थ्य के विषय में आपको सजग रहना पड़ेगा. बीमारी के कारण खर्च में वृद्धि होगी. काम में थोड़ी कठिनाई आ सकती है. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद और मनमुटाव हो सकता है. अचानक आर्थिक लाभ होने से आपकी कठिनाइयां दूर हो सकेगी. धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से आप मानसिक शांति का अनुभव कर सकेंगे. कार्यस्थल पर भी आपका मन नहीं लगेगा. समय पर कार्य पूरा नहीं होने से आपको चिंता हो सकती है.

