मंगलवार 18 नवंबर 2025 का राशिफल: मीन राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर रहना होगा सतर्क, संभलकर रहें

मेष- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज भाग्य आपके साथ है, इसलिए आज आप समाज और लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन संतुष्टी और सुखी रहेगा. आप मित्रों के साथ मौज-मस्ती का आनंद ले सकेंगे. भागीदारी से लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम बढ़ेगा. आज आप परिवार के साथ व्यस्त रहने वाले हैं. प्रेम जीवन में भी आप सकारात्मक रहेंगे. आज विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए त्यौहारी रंगत भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान जरूर देना चाहिए. परिवार की खुशी के लिए आज किसी विशेष वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं. वृषभ- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आपका आज का दिन शुभ फलदायक है. आप निर्धारित काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी. ननिहाल से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. खराब तबीयत में सुधार होगा. व्यापार में लाभ हो सकेगा. सहकर्मियों से मदद मिल सकेगी. आज परिवार के साथ आप अपना ज्यादातर समय गुजारेंगे. किसी पुरानी यादों में भी खो सकते हैं. हालांकि इस त्योहारी सीजन में आपको बाहर जाने और खाने-पीने से बचना चाहिए. मित्रों से मिलने का कार्यक्रम भी बन सकता है. मिथुन- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. खान-पान में आज विशेष ध्यान रखें. नेगेटिव विचारों को मन से निकाल देने पर हताशा का अनुभव करेंगे. अनैतिक काम आपको विपत्ति में डाल सकते हैं. संभव हो तो उससे दूर रहें. आकस्मिक प्रवास का योग बनेगा. दोपहर तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है. लेखन या साहित्यिक प्रवृत्ति में आपकी विशेष रुचि रहेगी. व्यापार में विकास होने से नई योजनाएं अमल में आएगी. फिर भी अधिकारी के साथ वाद-विवाद में न पड़ें. कर्क- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. किसी के साथ आज इमोशनल संबंध में बंध सकते हैं. उस सम्बन्ध में आज कुछ अधिक इमोशनल रहेंगे. आनंद-प्रमोद तथा मनोरंजक प्रवृत्ति से मन खुश रहेगा. मित्रों का साथ मिलने से आनंद दोगुना हो जाएगा. दोपहर के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. क्रोध पर संयम रखें। वाणी उग्र न हो जाएं इसका ध्यान रखें. नए काम को आरंभ करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. सिंह- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. काम में सफलता और विरोधियों पर विजय मिलने के कारण आपके उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी. दोस्तों के साथ मिलकर आप नए काम के संबंध में कोई योजना बनाएंगे. मित्रों और स्वजनों के साथ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ ले सकेंगे. प्रियजनों के साथ मिलकर आनंद की भावना का अनुभव करेंगे. एकाग्रता के साथ नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. आपको किस्मत का साथ मिलेगा. कन्या- 18 नवंबर, 2025 मंगलवार को चंद्रमा राशि बदलकर आज तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. परिवार में सुख-शांति और परिजनों के साथ आनंद आज के दिन को खुशहाल बनाएंगे. आज आपकी मधुरवाणी का जादू अन्य लोगों को प्रभावित करेगा. कहीं घूमने जाने की संभावना है. मिठाई के साथ मनपसंद भोजन मिलेगा. आयात-निर्यात के व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी. व्यापार को आगे बढ़ाने संबंधी कोई कदम जरूर उठाएंगे. हालांकि वाद-विवाद की आशंका बनी रहेगी. दोपहर के बाद आप परिवार के लोगों की भावनाओं को समझें और उनके लिए कोई उपहार जरूर खरीदें.