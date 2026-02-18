ETV Bharat / spiritual

18 फरवरी 2026 का राशिफल: बुधवार को मिथन राशि को रहेगा काम का तनाव, संभलकर रहें

बुधवार 18 फरवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 18 फरवरी, 2026 बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. सामाजिक प्रसंग में सगे-संबंधियों और मित्रों के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा और उनसे लाभ भी होगा. पर्यटन पर जाना हो सकता है. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. दांपत्यजीवन में सामंजस्य बना रहेगा. आय के नए सोर्स मिलेंगे. अचानक धन लाभ होने की संभावना है. प्रेम प्रसंगों के लिए समय अच्छा है. विद्यार्थियों को सीनियर्स के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है. वृषभ- 18 फरवरी, 2026 बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा. आज आप नए कामों का आयोजन कर पाएंगे. नौकरी करने वालों एवं प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की कृपादृष्टि रहेगी. पुराने छुटे हुए काम पूरा होने की संभावना है. पदोन्नति से आर्थिक लाभ हो सकता है. गृहस्थ जीवन में भी आपका वर्चस्व एवं माधुर्य बढ़ेगा. उपहारों एवं मान-सम्मान से मन प्रसन्न रहेगा. मिथुन- 18 फरवरी, 2026 बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. समय अनुकूल ना होने के चलते काम समय से पूरे नहीं होंगे. नौकरीपेशा लोग किसी बात की चिंता मेें रह सकते हैं. अधीनस्थ कर्मियों का भी सहयोग नहीं मिलेगा. वर्कप्रेशर के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं. ऑफिस में अधिकारी के नकारात्मक व्यवहार का शिकार बनेंगे. सरकारी काम में समस्या आ सकती है. महत्वपूर्ण काम का निर्णय आज न लें. आपके शरीर में थकान का अनुभव रहेगा. किसी शारीरिक तकलीफ से परेशान हो सकते हैं. संतान के साथ मनमुटाव होने की आशंका है. विरोधियों से बचकर रहें. प्रेम जीवन सामान्य बना रहेगा. वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी. कर्क- 18 फरवरी, 2026 बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. नकारात्मक मानसिकता के कारण आज निराशा अनुभव करेंगे. बाहर खाने-पीने के कारण स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बनी रहेगी. इस दौरान किसी संक्रामक रोग से बचने के लिए आपको सभी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए. आज आपके गरम मिजाज पर अंकुश रखना होगा, अन्यथा कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद हो सकता है. परिजनों के साथ भी मतभेद हो सकता है. नए संबंध आपकी कठिनाई बढ़ा सकते हैं. आर्थिक मामलों में समस्या का अनुभव करेंगे. ऑपरेशन या दुर्घटना की आशंका है. वाहन या किसी इलेक्ट्रिक उपकरण के उपयोग में सावधानी बरतें. भगवान का नाम लेने से आपके मन को शांति मिलेगी. सिंह- 18 फरवरी, 2026 बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में समय व्यतीत करेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. फिर भी सांसारिक मामलों में आपका व्यवहार थोड़ा उदासीन रहेगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है. मित्रों से की मुलाकात अधिक आनंददायक नहीं रहेगी. मित्रों की जरूरतों पर धन खर्च करना पड़ सकता है. व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा. ज्यादा बहस से आपको नुकसान हो सकता है. सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में कम सफलता मिलेगी. आपको ज्यादा बोलने की जगह लोगों की बातें सुनने की भी आदत होनी चाहिए. कन्या- 18 फरवरी, 2026 बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आपका तन-मन स्वस्थ रहेगा. आज पूरी ऊर्जा से घर और ऑफिस का काम कर पाएंगे. किसी नए काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. आपको खुशी, वित्तीय लाभ तथा कार्य में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा. नौकरी में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपके अधीनस्थ कर्मियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. हालांकि बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.