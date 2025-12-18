ETV Bharat / spiritual

18 दिसंबर 2025 का राशिफल: मीन राशि के जातक आज संभलकर रहें, वाद-विवाद से बचकर रहें

गुरुवार 18 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 18 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा रहेगा. रहस्यों से भरपूर गूढ़ विद्याओं की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा. गहन चिंतन आपको कुछ अनोखा अनुभव कराएंगे. वाणी पर अंकुश रखेंगे, तो बहुत से मतभेदों को टाल सकेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे. आर्थिक लाभ हो सकता है. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे. आज किसी नए काम की शुरुआत ना करें. नौकरीपेशा लोगों को समय पर काम करने में दिक्कत आ सकती है. वृषभ- 18 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आपके जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मजबूत होंगे. उनके साथ रोमांस के पल गुजारेंगे. पारिवारिक या सामाजिक प्रसंगों में जाना होगा. यात्रा की संभावना है. आप मौज-मस्ती में समय व्यतीत कर सकेंगे. आपको खुशियों का अनुभव होगा. समाज में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे. भागीदारी के काम में फायदा मिलेगा. आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा. विदेश से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों को साथियों का सहयोग मिलेगा. मिथुन- 18 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज के दिन आप नाम और कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. आपके घर-परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा. आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. आपके पैसे उचित जगह खर्च होंगे. लंबे समय से फंसे कार्य अब पूरे हो सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीकों की प्रशंसा होगी. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. आप अपने क्रोध को अंकुश में रखें. स्वास्थ्य लाभ होने से आपको फायदा होगा. कर्क- 18 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे. नकारात्मक विचार आपको परेशान करेंगे. पेट दर्द से परेशानी हो सकती है. आकस्मिक धन खर्च होने की संभावना है. प्रेमीजनों के बीच वाद-विवाद होने से विवाद होने की संभावना रहेगी. नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण आपके लिए संकट ला सकता है. नए काम की शुरुआत या यात्रा न करें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद रह सकता है. आज कार्यस्थल पर केवल अपने काम में ध्यान लगाएं. सिंह- 18 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आपके मन पर नकारात्मक विचार छाए रहने से हताशा अनुभव करेंगे. मन अस्वस्थ रहेगा. घर में मेल-जोल कम रहेगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता होगी. उनके साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है. आज जमीन सम्बंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को पूरी तरह जरूर पढ़ें. नौकरीपेशा लोगों को किसी बात की चिंता हो सकती है. कन्या- 18 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज शारीरिक ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होने से मन शांत रहेगा. काम में भी सफलता प्राप्त होगी. परिजनों और स्नेहीजनों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा. आध्यात्मिक विषय में आपको सिद्धि मिलेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा. व्यापार में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.