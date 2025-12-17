ETV Bharat / spiritual

17 दिसंबर 2025 का राशिफल: आज कुंभ राशि को एकस्ट्रा इनकम का मिलेगा सोर्स, बिजनेस में होगा फायदा

बुधवार 17 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 17 दिसंबर, 2025 बुधवार को तुला राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद किसी भी तरह का नया काम आप शुरू ना करें. वाणी और व्यवहार पर संयम बरतें. किसी से ईर्ष्या ना करें तथा अपने शत्रुओं से संभलकर चलें. इस समय जल्दबाजी में भी कोई काम ना करें. आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए दिन अच्छा है. ध्यान और पूजा-पाठ से मन शांत बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. आज धन खर्च ज्यादा होगा. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 17 दिसंबर, 2025 बुधवार को तुला राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. व्यापार में यश और सफलता मिलेगी. साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. आर्थिक लाभ होगा. विरोधियों को पीछे छोड़ पाएंगे. दोपहर के बाद मनोरंजन में आपका ध्यान रहेगा. प्रिय पात्र से मुलाकात आपके मन को खुश रखेगी. नए वस्त्र और घर की सुंदरता पर धन का व्यय होगा. मान-सम्मान मिलेगा. आज निवेश को लेकर भी कोई बड़ी योजना बना पाएंगे. संतान से संबंधित चिंता दूर होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 17 दिसंबर, 2025 बुधवार को तुला राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. नए काम का आरंभ ना करें. बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है. संतान संबंधी चिंता आपको बनी रहेगी. दोपहर के बाद घर का वातावरण सुख शांतिवाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे. आज मन से आप खुश रहने वाले हैं. शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा. हालांकि कंधे या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है. व्यापार में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक रूप से लाभ होगा. काम में यश प्राप्त होगा. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 17 दिसंबर, 2025 बुधवार को तुला राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. हताशा से आप थोड़े चिंतित रहेंगे. इस कारण शारीरिक रूप से आप अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी काम में आपका मन भी नहीं लगेगा. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जमीन और वाहनों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है. दोपहर के बाद आप सुख-शांति का अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. शारीरिक ताजगी का अनुभव होगा. आज किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच-विचार करेंगे. कार्यस्थल पर असुविधा से बचने के लिए वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करें. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 17 दिसंबर, 2025 बुधवार को तुला राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज व्यापार या नौकरी के लिए कोई छोटी यात्रा हो सकती है. विदेश से कोई अच्छे समाचार मिलेंगे। धन लाभ होगा. पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ होगा. नए काम के लिए समय अच्छा है. किसी लाभदायक निवेश में आप रुचि ले सकते हैं. दोपहर के बाद आप अधिक सहनशील बनेंगे और कुछ समय के लिए मानसिक हताशा का अनुभव होगा. शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है. पारिवारिक तथा जमीन-जायदाद से जुडी़ समस्याएं खडी़ होंगी. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 17 दिसंबर, 2025 बुधवार को तुला राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपके मन में किसी बात को लेकर दुविधा बनी रहेगी. कोई नया काम शुरू ना करें. ज्यादातर समय मौन बने रहें, इससे विवाद होने से बच जाएगा. परिजनों के साथ बातचीत में संयम बरतें. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाएंगे. दोपहर के बाद आपका समय अच्छा रहेगा. भाई-बंधु के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. भाग्यवृद्धि के संकेत हैं. प्रेम जीवन में मधुरता छायी रहेगी. हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है.