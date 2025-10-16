ETV Bharat / spiritual

16 अक्टूबर 2025 का राशिफल: आज इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, जानें अन्य राशियों के हाल

गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज संभलकर कदम रखने की जरूरत है. आसपास रहने वाले लोगों से विवाद हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप चिंता का अनुभव करेंगे. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बौद्धिक चर्चा से आनंद प्राप्त हो सकता है, परंतु आज ऐसी चर्चा से दूर ही रहें. आज यात्रा को टालें. कार्यस्थल पर आपके सभी काम पूरे होने में दिक्कत रहेगी. आज वहीं काम करें, जो आप पूरा कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है. वृषभ- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव आपको होगा. आपके काम दिन में पूरे हो जाएंगे. भाई-बहनों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ की संभावना है. दोपहर बाद स्थिति प्रतिकूल हो सकती है. धन का खर्च अधिक होगा. किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिलेगा. आज का दिन आप को धैर्य से बिताएं. मिथुन- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर के बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ भी होगा. भाई-बंधुओं के साथ प्रेम बढे़गा. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. काम की सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कर्क- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा. आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. हालांकि आप वाणी पर संयम रखें. शाम में किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. इस दौरान ध्यान या मनपसंद म्यूजिक से अपने आपको स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. सिंह- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यवसाय बढ़ाने संबंधी किसी योजना पर काम कर सकते हैं. स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है. कन्या- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति रहेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भी वातावरण अनुकूल रहेगा. दोपहर के बाद आपके मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. इससे आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा होगी. आज वाणी पर संयम बरतें. कोर्ट-कचहरी के कामों में निर्णय लेते समय सावधानी रखें. धन हानि के साथ-साथ मान हानि भी हो सकती है.