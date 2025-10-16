ETV Bharat / spiritual

16 अक्टूबर 2025 का राशिफल: आज इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, जानें अन्य राशियों के हाल

आज गुरुवार को चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. इससे तमाम जातक प्रभावित होंगे. विस्तार से पढ़ें.

THURSDAY 16TH OCT 2025 KA RASHIFAL
गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 का राशिफल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 7:04 AM IST

मेष- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज संभलकर कदम रखने की जरूरत है. आसपास रहने वाले लोगों से विवाद हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से आप चिंता का अनुभव करेंगे. अनिद्रा के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. बौद्धिक चर्चा से आनंद प्राप्त हो सकता है, परंतु आज ऐसी चर्चा से दूर ही रहें. आज यात्रा को टालें. कार्यस्थल पर आपके सभी काम पूरे होने में दिक्कत रहेगी. आज वहीं काम करें, जो आप पूरा कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है.

वृषभ- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. भावनाओं के बंधन में बंध जाने का अनुभव आपको होगा. आपके काम दिन में पूरे हो जाएंगे. भाई-बहनों से लाभ होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे. आर्थिक लाभ की संभावना है. दोपहर बाद स्थिति प्रतिकूल हो सकती है. धन का खर्च अधिक होगा. किसी काम के पूरा नहीं होने से अपयश मिलेगा. आज का दिन आप को धैर्य से बिताएं.

मिथुन- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. इस कारण आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर के बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ भी होगा. भाई-बंधुओं के साथ प्रेम बढे़गा. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. काम की सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का आपका दिन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा. आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. हालांकि आप वाणी पर संयम रखें. शाम में किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. इस दौरान ध्यान या मनपसंद म्यूजिक से अपने आपको स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

सिंह- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यवसाय बढ़ाने संबंधी किसी योजना पर काम कर सकते हैं. स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है.

कन्या- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी है. शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति रहेगी. व्यावसायिक क्षेत्र में भी वातावरण अनुकूल रहेगा. दोपहर के बाद आपके मन की स्थिति दुविधापूर्ण रहेगी. इससे आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बाधा होगी. आज वाणी पर संयम बरतें. कोर्ट-कचहरी के कामों में निर्णय लेते समय सावधानी रखें. धन हानि के साथ-साथ मान हानि भी हो सकती है.

तुला- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है. धार्मिक काम में मन लगेगा और देव दर्शन का लाभ मिलेगा. विविध क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं और कई दिनों से अधूरी मन की मुराद भी पूरी हो सकती है. प्रियपात्र और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. पर्यटन का आयोजन हो सकता है. शादी योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय लाभप्रद है.

वृश्चिक- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों का टारगेट पूरा हो सकेगा. व्यापार में लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे. पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है. आज किसी प्रियपात्र और मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन से मन में उत्साह रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

धनु- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. किसी भी नए काम की शुरुआत आज न करें. किसी बात को लेकर मन में ग्लानि का भाव रहेगा. क्रोध पर नियंत्रण रखें. परिजनों के साथ वाद-विवाद न करें. दोपहर के बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार की संभावना है. पारिवारिक कठिनाइयां भी कम होंगी. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है. ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है.

मकर- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में गुजरने वाला है. मनोरंजक एक्टिविटी मेें आपका मन लगेगा. भागीदारी से लाभ होगा. सुखद यात्रा का संयोग बनेगा. व्यापार में भी आपको लाभ होगा, परंतु दोपहर के बाद आपका मन किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं लगेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो जाएंगे. परिवार में विवाद हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई की चिंता रह सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज का दिन पूरी तरह से शुभ फलदायी है. व्यापार करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में अपना काम समय पर करने की पूरी कोशिश करेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा. घर में भी खुशी का वातावरण रहेगा. अविवाहित जातकों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है. विद्यार्थियों का मन मनोरंजन में लगा रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सकारात्मक है.

मीन- चंद्रमा आज 16 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. किसी बात की अशांति रहेगी. किसी कारणवश आकस्मिक धन खर्च आएगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा. इस कारण आज सुबह के समय कार्यस्थल पर आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा. इस दौरान किसी के साथ विवाद होने की भी आशंका बनी रहेगी. दोपहर के बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बन जाएगा. काम में यश कीर्ति मिलेगी. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक गुजारेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

