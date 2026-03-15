15 मार्च 2026 का राशिफल: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है, आय में वृद्ध होगी
मीन राशि वालों को मित्रों और बुजुर्गों से भी लाभ हो सकता है. नए मित्र बनाएंगे और यह मैत्री आगे चलकर लाभदायक साबित होगी.
Published : March 15, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- आज आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घरेलू मामलों पर विचार विमर्श करेंगे. घर को नए सिरे से योजनाबद्ध करके आप उसे एक नया स्वरूप देंगे. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा होगी. माता से लाभ होने की संभावना है. अपने काम में सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे. दोपहर के बाद कार्यभार अधिक होने के कारण आपको थकान हो सकती है. इस दौरान आपको नकारात्मक विचार रखने से बचना होगा.
वृषभ- विदेश जाने के इच्छुक लोगों को कोई अवसर मिल सकता है. मित्रों और सगे-सम्बंधियों से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकेगा. आप नई योजना पर काम शुरू कर पाएंगे. लंबी यात्रा हो सकती है. किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं. आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति हो सकेगी. संतान की प्रगति से भी आप खुश रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी दिक्कत दूर हो सकती है. कार्यस्थल पर आपके काम आसानी से पूरे होंगे.
मिथुन- आपको अपने मिजाज को काबू में रखना पड़ेगा, ताकि कोई समस्या न हो. किसी से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. आज नौकरीपेशा लोग केवल अपने काम पर ध्यान दें. व्यापार में विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. बीमार व्यक्ति आज कोई नई उपचार पद्धति ना अजमाएं. खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. प्रभु स्मरण से मन हल्का होगा. हालांकि दोपहर के बाद आपका दिन सकारात्मक होगा.
कर्क- प्रेम और स्नेह की भावनाओं से अभिभूत हुआ मन आज किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होगा. मनोरंजन और मौज-शौक में आपका दिन व्यतीत होगा. इसके लिए नई वस्तुओं की खरीदी, नए परिधान, आभूषण और वाहन की खरीदारी भी कर सकेंगे. व्यापार में भागीदारी से लाभ होगा. दांपत्यजीवन में खुशी छाएगी. विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ हो सकेगा. भागीदारी भी लाभदायक साबित होगी.
सिंह- आपके घर में आनंद का वातावरण रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका समय आनंद और उत्साह में व्यतीत होगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा. इस कारण खुशी का अनुभव होगा. ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे. आपको बीमारी से राहत मिलेगी. ननिहाल से अच्छे समाचार मिलेंगे. इससे लाभ होगा. आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है. सीनियर्स की मदद से आप कोई काम आसानी से बना पाएंगे.
कन्या- आज किसी बात की चिंता लगी रहेगी. आपका काम समय पर पूरा नहीं हो सकेगा. व्यापार में नुकसान की आशंका रहेगी. परिजनों के साथ भी विवाद होने की आशंका रहेगी. पेट की गड़बडी से स्वास्थ्य खराब होगा. विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध आएगा. अचानक धन खर्च होगा. बौद्धिक चर्चा और किसी नए समझौते में असफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं. नए लोगों से मुलाकात सुखद रहेगी. निवेश से आज दूर ही रहें.
तुला- आज आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. इससे आपका मन बेचैनी का अनुभव करेगा. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. परिजनों से वाद-विवाद हो सकता है. यात्रा के लिए समय अनुकूल नजर नहीं आ रहा है. आपको परिवार, जायदाद या जमीन सम्बंधी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है. वाहन चलाने में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर किसी विवाद से बचें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है. बाहर जाने या खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.
वृश्चिक- आप काम में सफलता प्राप्त करेंगे. आर्थिक लाभ और भाग्य वृद्धि होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों की अधिकारियों से सार्थक चर्चा हो सकेगी. सहोदरों के साथ पारिवारिक मामलों पर चर्चा करेंगे और घरेलू योजनाएं बना सकेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि रहेगी. शारीरिक और मानसिक ताजगी और आनंद का अनुभव होगा. आध्यात्मिक विषय में आप रुचि लेंगे. यात्रा की भी संभावना है.
धनु- आज का दिन मध्यम फलदायी हैं. निरर्थक व्यय होगा. मन में किसी बात की ग्लानि रहेगी. परिजनों के साथ गलतफहमी के कारण मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ मतभेद खुलकर सामने आएगा. ऑफिस के काम में मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाएगी. कमजोर मनोदशा के कारण सही निर्णय नहीं ले पाएंगे. आज किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. दूर बसे हुए रिश्तेदारों से बातचीत होगी. इससे आपका मन हल्का होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.
मकर- आपके निर्धारित काम आसानी से पूरे होंगे. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. पारिवारिक जीवन में आनंद छाया रहेगा. आप तन और मन से स्वस्थ रहेंगे. मित्रों और स्नेहीजनों से मिलकर आनंद का अनुभव करेंगे. सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद ले सकेंगे. अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने का अवसर प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव होगा. आपके लिए समय लाभ का बना रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
कुंभ- आपको किसी का पक्ष लेने से बचना चाहिए. दूसरों के विवादों से आप दूर ही रहें. किसी के साथ रुपये का लेन-देन नहीं करें. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. व्यापार में भी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मतभेद या तकरार हो सकती है. क्रोध पर अंकुश रखना आपके हित में रहेगा. दूसरे लोगों का भला करने में अपना नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें. दुर्घटना का भय बना रहेगा.
मीन- आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है. नौकरी में आपकी आय बढ़ेगी. मित्रों और बुजुर्गों से भी आपको लाभ हो सकता है. नए मित्र बनाएंगे और यह मैत्री आगे चलकर लाभदायक साबित होगी. किसी शुभ अवसर पर जाना हो सकता है. मित्रों के साथ बाहर जाना भी हो सकता है. पारिवारिक सदस्यों से अच्छे समाचार मिलेंगे. आज आर्थिक लाभ होने के भी योग हैं. निवेश के लिए कोई बड़ी योजना बना सकेंगे. भविष्य को देखते हुए किसी जगह निवेश की योजना बनेगी.