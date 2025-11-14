ETV Bharat / spiritual

14 नवंबर 2025 का राशिफल: वृश्चिक राशि को हर काम में मिलेगी सफलता, निवेश से होगा फायदा

शुक्रवार 14 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपको अपने उग्र स्वभाव और जिद पर अंकुश रखने की आवश्यकता है. आप परिश्रम करेंगे, लेकिन उसका उचित फल नहीं मिलने से निराशा का अनुभव होगा. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अभी समय अनुकूल नहीं है. आपको बच्चों की चिंता रहेगी. बिना विचारे कोई काम करेंगे, तो हानि उठानी पड़ेगी. सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी. वृषभ- आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपको बहुत से काम में सफलता मिलेगी. आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा रहेगा. विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में बनी रहेगी. सरकारी कामकाज में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. संतान के पीछे अधिक पैसे खर्च होगा. कलाकार तथा खिलाड़ी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे. संपत्ति से सम्बंधित कोई भी काम के लिए दिन अच्छा नहीं है. नौकरीपेशा लोगों को कोई अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है. मिथुन- आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. नई परियोजना की शुरुआत के लिए आज दिन शुभ है. सरकार की ओर से लाभ मिलने की संभावना है. व्यवसाय में आपको बिजनेस पार्टनर का अच्छा साथ मिलेगा. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. दोस्तों, करीबियों या पड़ोसियों के साथ पुराने विवाद हल होते दिखेंगे. आपके रिश्तों में सकारात्मक परिणाम आएगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से सावधानी बरतने का समय है. निवेश को लेकर जल्दबाजी नहीं करें. कर्क- आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज नकारात्मक मानसिकता के साथ व्यवहार न करें. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे. मन में दुःख और असंतोष की भावना हो सकती है. आंखों में पीड़ा होने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा. परिजनों के साथ गलतफहमी न हो इसका ध्यान रखें. पढ़ाई में रुचि होते हुए भी विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होगा. अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहें. धन का अधिक खर्च होगा. सिंह- आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपमें आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी. इस कारण आप अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे. किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. पिता और बड़ों से लाभ होगा. सामाजिक रूप से मान-सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी और व्यवहार उग्र न हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद किसी कारण से क्रोध की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं. कन्या- आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपका दिन शारीरिक एवं मानसिक चिंता के बोझ में रहेगा. आज किसी के भी साथ आपके इगो का टकराव न हो इसका विशेष ध्यान रखें. कोर्ट-कचहरी के कामों में सावधानी रखें. आकस्मिक धन खर्च होगा. मित्रों से कोई अनबन हो सकती है. धार्मिक कामों के पीछे धन खर्च होगा. शांत मन से काम करें. मानसिक चिंता रहेगी. तंदुरस्ती न बिगड़े, इसका ध्यान रखें. नौकरीपेशा लोग अपने अधीनस्थ काम करने वालों से सावधान रहें. व्यवसाय में सावधानी रखें.