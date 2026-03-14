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14 मार्च 2026 का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए सुख और शांतिपूर्वक रहेगा आज का दिन

मेष: आप किसी भी प्रकार के विवादों में ना पड़ें. व्यवसाय में आज पार्टनर के साथ वाणी संयमित रखें. आज भाग्य आपका साथ नहीं देगा. बहुत व्यस्त रहेंगे. किसी नई वित्तीय योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को काम में शीघ्र सफलता भी नहीं मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा. गृहस्थजीवन में भी आनंद बना रहेगा. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. योजनानुसार काम करने से आर्थिक लाभ भी मिलेगा. परिजनों के साथ सुखपूर्वक समय गुजारेंगे. स्वास्थ्य के मामले में स्थिति चिंताजनक नहीं है. आज आप अपने प्रिय के साथ रोमांटिक बातचीत में व्यस्त रहने वाले हैं.

वृषभ: आज आप कुछ ज्यादा ही भावुक रहेंगे. आप अपने प्रिय को कोई सरप्राइज दे सकते हैं. दिन के दूसरे चरण में शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. मन से खुश रहने का प्रयास करें. आज नए काम शुरू ना करें. वाणी पर संयम रखें. खान-पान का ध्यान रखें. बिजनेस में कोई विघ्न आ सकता है. ऑफिस का कोई काम बाकी हो, तो उसे आज पूरा कर लें. आगे व्यस्तता बढ़ सकती है. विरोधियों के साथ उग्र चर्चा हो सकती है. काम में सफलता मिलने में विलंब हो सकता है, धैर्य से काम करें. आर्थिक मामलों में भी आज इनकम के नए सोर्स तलाश सकते हैं.

मिथुन: आज का दिन सुख और शांतिपूर्वक गुजार सकेंगे. दैनिक काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रह सकते हैं. मन को प्रसन्न रखने के लिए आप मनोरंजन का सहारा लेंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर के बाद मन किसी चिंता में रहेगा. आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल रहेंगे. क्रोध पर संयम रखें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद सामने आ सकता है. आपको ऐसे समय मौन रहकर अपना काम करना चाहिए.

कर्क: किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है. हालांकि आर्थिक मोर्चे पर आपको अपनों का साथ नहीं मिलेगा. काम में सफलता के कारण यश मिलेगा. दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से हो सकती है. नौकरीपेशा लोग अपने टारगेट को जल्दी पूरा करने की कोशिश में रहेंगे. दोपहर के बाद आप खुद के मनोरंजन के लिए समय निकालेंगे. परिवार के साथ अच्छे भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे. व्यापार में भागीदारों के साथ लाभदायी विचार-विमर्श होगा. दांपत्यजीवन आनंदयमय रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, लेकिन थकान रहेगी.

सिंह: साहित्य और कला में आपकी रुचि रहेगी. पेट से सम्बंधित परेशानी हो सकती है. आपको हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है. अस्वस्थता रहेगी. दोपहर के बाद आर्थिक संकट मिट सकता है. हालांकि आय की दृष्टि से दिन सामान्य ही बना रहेगा. घर का वातावरण आनंदमय रहेगा. दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यापार में आपको लाभ होगा. आज आपको दूसरों के साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार से बचना चाहिए, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है. प्रोफेशनल मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी मीटिंग में आपका वर्चस्व बढ़ेगा.

कन्या: किसी बात की चिंता से आप तनाव में रहेंगे. सुबह से लेकर दोपहर तक आलस्य छाया रहेगा. माता का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से खुद को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए. परिजनों के साथ आपका विवाद हो सकता है. धन हानि के भी योग हैं. संतान या परिवार की जरूरत पर धन भी खर्च होगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. हालांकि दोपहर बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है. फिर भी कोशिश करें कि आज आप विवादों से दूर रहेंगे. व्यवसाय में दिन सामान्य बना रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के पास भी कार्यभार अधिक रहेगा.