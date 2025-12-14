ETV Bharat / spiritual

रविवार 14 दिसंबर 2025 का राशिफल: वृश्चिक राशि को मिलेगा उपहार, मौज से कटेगा दिन

रविवार 14 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा 14 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए दिन अनुकूल है. आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से दिन लाभदायक होगा. शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. मित्रों तथा स्वजनों की ओर से उपहार मिलेगा. उनके साथ समय आनंद में व्यतीत होगा. उनके साथ किसी समारोह या पर्यटन में जाने की संभावनाएं हैं. परोपकार के लिए किए काम आपको आंतरिक खुशी देंगे. वृषभ- चंद्रमा 14 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा. वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायक होगी. नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. पठन-लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी. परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से थोड़े निराश हो सकते हैं. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे. प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी. पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है. मिथुन- चंद्रमा 14 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आप ज्यादा इमोशनल ना हो और ना ही कोई नया रिश्ता बनाने की ओर बढ़ें. किसी बीमारी के कारण मन में चिंता रहेगी. ज्यादा सोचने के कारण मानसिक थकान का अनुभव हो सकता है. इसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है. आपके काम करने की गति थोड़ी मंद होगी. व्यापार के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में सफलता के लिए आज अपने प्रिय की बातों को समझें. परिजनों के साथ धन संबंधी कोई विवाद हो सकता है. आज यात्रा टालें. कर्क- चंद्रमा 14 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज आपका दिन शुभ रहेगा. हालांकि नए काम शुरू ना करने की आपको सलाह दी जाती है. आप पुराने अधूरे कार्यों को आज पूरा करें. दोस्तों एवं परिजनों से मुलाकात होगी. दोस्तों से सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी. पर्यटन के लिए मित्र तथा परिजनों के साथ योजना बन सकती है. मन में प्रसन्नता छायी रहेगी. आज किए गए काम में सफलता प्राप्त होने के योग हैं. नौकरी या व्यापार में विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे. आर्थिक लाभ होगा. सामाजिक मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सिंह- चंद्रमा 14 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. दूर बसनेवाले स्नेहीजन तथा मित्रों से बातचीत से आपको लाभ होगा. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी. अपनी बोली से किसी का मन को जीत सकते हैं. निर्धारित काम में सफलता मिलेगी. किसी नए काम का आयोजन और अत्यधिक विचार मन में उलझन पैदा करेंगे. मित्रों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न होगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत बनेंगे. नौकरी में उन्नति होगी. कन्या- चंद्रमा 14 दिसंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपके कोई नए संबंध बनेंगे, जो आपके लिए भविष्य में आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे. वैचारिक रूप से आप समृद्ध बने रहेंगे. शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा. आज कार्यस्थल पर आप अपना काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को उनके काम की प्रशंसा सुनने को मिलेगी. व्यापार में सफलता के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है. पारिवारिक जीवन में उल्लासमय वातावरण रहेगा. शुभ समाचार मिलेगा. प्रवास होने के कारण मन खुश रहेगा.