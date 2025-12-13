ETV Bharat / spiritual

शनिवार 13 दिसंबर 2025 का राशिफल: तुला राशि का स्वास्थ्य रहेगा उत्तम, जानें अन्य राशियों का हाल

Etv Bharat ( Etv Bharat )

मेष- 13 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज आप धार्मिक कामों में दिन गुजारने वाले हैं. दान-पुण्य में आपकी रुचि रहेगी. मानसिक रूप से काम का बोझ अधिक रहेगा. हालांकि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए आप अतिरिक्त मेहनत करेंगे. कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप नए लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे. माता-पिता और घर के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. वृषभ- 13 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज आपको वाद-विवाद में सफलता मिलेगी. आपकी वाणी किसी को मोहित करेगी और वह आप के लिए लाभदायी रहेगा. आप अपने काम में रुचि लेंगे और इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे. नए संबंध बनेंगे, जो आगे आपके काम आएंगे. विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने में रुचि बढ़ेगी. परिश्रम ज्यादा करेंगे, हालांकि आज आप परिणाम की चिंता में नहीं रहेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. घर-परिवार में शांति छायी रहेगी. इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा. मिथुन- 13 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. मानसिक दुविधा में होने के कारण आप महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे. वैचारिक तूफानों से मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. अत्यधिक भावनाशीलता आपकी दृढ़ता को कमजोर करेगी. पानी वाली जगहों तथा अन्य गर्म तरल पदार्थों से सावधान रहें. परिवार या जमीन से संबंधित मामलों पर चर्चा और कहीं जाने की योजना टालें. शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का अभाव रहेगा. कर्क- 13 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज का दिन खुशी से भरा रहेगा. नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं. मित्रों और स्नेहीजनों से मुलाकात हो सकती है. काम में मिली सफलता आप के उत्साह में वृद्धि करेगी. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. सम्बंधों में भावनात्मकता अधिक रहेगी. प्रवास भी आनंदमयी होगा. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. सिंह- 13 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज का आपका दिन मध्यम फलदायी कहा जा सकता है, परंतु आर्थिक रूप से लाभदायी रहेगा. खर्च अधिक होगा, लेकिन इनकम भी बनी रहेगी. दूर रहने वाले रिश्तेदारों से कोई अच्छा संदेश मिल सकता है. आज परिजनों का साथ मिलेगा. दोस्त भी आपके सहायक होंगे. आंखों या दांतों में दर्द हो सकता है. अच्छा भोजन मिलने के योग हैं. आप अपनी मधुर वाणी से किसी का भी मन जीत पाएंगे. काम में सफलता मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में संतुष्टि छायी रहेगी. कन्या- 13 दिसंबर, 2025 शनिवार के दिन कन्या राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. दोस्तों और स्नेहीजनों के साथ आनंददायी भेंट होगी. प्रवास भी आनंदप्रद रहेगा. परिजनों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.