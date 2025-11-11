ETV Bharat / spiritual

11 नवंबर 2025 का पंचांग: मंगलवार को सिंह राशि के बढ़ेंगे खर्च, वाणी पर संयम रखें

मंगलवार 11 नवंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 नवंबर, 2025 मंगलवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप काफी संवेदनशील रहेंगे. इस कारण लोगों का छोटा मजाक भी आपको बुरा लग सकता है. आज आपको मां के स्वास्थ्य की चिंता होगी. मकान या जमीन के दस्तावेजी काम आज ना करें. मानसिक व्यग्रता को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता और योग का सहारा लें. नदी, तालाब या समुद्र आदि के पास जाने बचें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. नौकरीपेशा लोग भी आज धैर्य से केवल अपना काम पूरा करें. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 नवंबर, 2025 मंगलवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आप किसी बात को लेकर इमोशनल रहेंगे. इससे आपका मन द्रवित हो उठेगा. दोपहर के बाद स्थिति में बदलाव होगा. आपकी कोई पुरानी चिंता दूर होगी. इस कारण आप का मन खुश रहेगा. आप कल्पना शक्ति से रचनात्मक काम कर सकेंगे. परिजनों या दोस्तों के साथ अच्छा भोजन करने का अवसर मिलेगा. कोई आकस्मिक यात्रा हो सकती है. आर्थिक मामलों में आपको परेशानी नहीं आएगी. आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 नवंबर, 2025 मंगलवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. शुरुआती परेशानी के बाद आपके निर्धारित काम आसानी से पूरे होंगे. इससे आपको काफी प्रसन्नता होगी. सही आर्थिक योजनाओं के कारण आपकी कई परेशानियां कम होने लगेंगी. नौकरी और व्यवसाय में आपके सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, इससे माहौल अच्छा बना रहेगा. मित्रों तथा प्रियजनों के साथ की गई मुलाकात आपकी खुशी को बढ़ा देगी. परिवार में शांति और आनंद का माहौल रहेगा. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 नवंबर, 2025 मंगलवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आपके दोस्तों, परिजनों तथा परिवार के साथ आपका दिन काफी बेहतर रहेगा. उनकी ओर से मिले उपहार आपके हर्ष को दोगुना कर देंगे. बाहर घूमने का कार्यक्रम बनेगा. स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. शुभ समाचार मिलेंगे. आर्थिक लाभ भी होगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा. आज शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप आनंद का अनुभव करेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन उत्तम है. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 नवंबर, 2025 मंगलवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपके लिए कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहना हितकर होगा. मन में बेचैनी रहेगी. विभिन्न चिंताएं सताएंगी. शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है. अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें, अन्यथा किसी के साथ विवाद हो सकता है. आज आप काफी भावुक रहेंगे. खर्च की मात्रा अधिक रहेगी. गलतफहमी के कारण नुकसान हो सकता है. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 नवंबर, 2025 मंगलवार को कर्क राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आपको विविध क्षेत्रों में यश, कीर्ति और लाभ मिलेगा. धन की बेहतर आवक होगी. परिजनों तथा मित्रों के साथ आपका दिन आनंद से गुजरेगा. कहीं घूमने जा सकते हैं. पत्नी और बच्चों के साथ समय बीता सकेंगे. दांपत्यजीवन में आनंद प्राप्त होगा. संतान के समाचार मिलेंगे. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में कोई नया टारगेट आपको मिल सकता है.