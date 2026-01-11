11 जनवरी 2026 का राशिफल: रविवार को सिंह राशि का मौज में बीतेगा दिन, काम होंगे पूरे
आज के दिन इस राशि के जातकों को ताजगी देखने को मिलेगा. मन से प्रसन्न रहेंगे. भाई-बंधुओं के साथ का समय अच्छा गुजरेगा.
Published : January 11, 2026 at 12:05 AM IST
मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आर्थिक लाभ एवं यात्रा के लिए आज का दिन अच्छा है. व्यापार से सम्बंधित कामों के लिए लाभदायी शुरुआत रहेगी. व्यापार में आर्थिक लाभ भी होगा. घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा. पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी. परिजनों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. कार्यस्थल पर आज आपको कोई अन्य काम मिल सकता है. दोस्तों के साथ शाम का समय प्रसन्नता से बीतेगा.
वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी। आज अनुकूलता और प्रतिकूलता से भरा दिन रहेगा। कुछ काम में आपको सफलता मिलेगी, वहीं कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आलस्य और चिंता बनी रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें. विरोधियों के साथ वाद-विवाद में न उतरें. लेन-देन के मामलों में लाभ होगा. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. बच्चों की प्रगति से मन खुश रहेगा. गृहस्थ जीवन में खुशी बिखरी रहेगी.
मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज का दिन सभी तरह से लाभदायक है. आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. परिजनों की जरूरत पर धन खर्च हो सकता है. विवाह योग्य जातकों का विवाह पक्का हो सकता है. नौकरी में आय बढ़ सकती है. घर में मंगल प्रसंग का आयोजन होगा. परिजनों से मिलकर खुशी अनुभव होगा. आपको रुचिकर भोजन मिलेगा. अच्छा दांपत्यसुख आप प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में साथी आपकी बातों को महत्व देगा.
कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का अभाव होगा. छाती में दर्द या अन्य किसी विकार से परेशानी का अनुभव होगा. परिवार के सदस्यों के साथ उग्र वाद-विवाद हो सकता है. मानहानि न हो उसका ध्यान रखें. आज आपको ज्यादातर जगहों पर मौन रहकर केवल अपने कार्य को करना चाहिए. पैसे खर्च होंगे. समय से भोजन नहीं मिलेगा. नींद नहीं आने की दिक्कत आपको हो सकती है.
सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज आपमें ताजगी रहेगी. आप मन से प्रसन्न रहेंगे. भाई-बंधुओं के साथ का समय अच्छा गुजरेगा. मित्रों और संबंधियों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. प्रिय व्यक्ति के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. भाग्य अधिक साथ देगा. नए काम को शुरू करने के लिए दिन उचित है. संगीत और कला में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्यस्थल पर आपके काम पूरे होंगे.
कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज घर में शांति बनी रहेगी. मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार के कारण आप सभी के प्रियपात्र होगें. आर्थिक लाभ हो सकता है. मिठाई और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. मौज-शौक में खर्च होने की संभावना है. आज आप किसी भी तरह के नियम विरुद्ध काम ना करें. कार्यस्थल पर आपको विशेष लाभ हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी समय लाभ का बना हुआ है.
तुला- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आपके प्रत्येक काम में आत्मविश्वास छलकता हुआ दिखेगा. आर्थिक योजनाएं भी सरलतापूर्वक बना सकेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव होगा. वस्त्र, आभूषण और आनंद-प्रमोद के पीछे धन खर्च होगा. वैचारिक रूप से दृढ़ता रहेगी. सृजनात्मक प्रवृत्तियों में मन लगा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. व्यापारियों के लिए भी आज समय लाभ का है. परिजनों के साथ दोपहर के बाद समय अच्छा गुजरेगा.
वृश्चिक- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज मौज-शौक और मनोरंजन के पीछे धन खर्च करेंगे. आपको स्वास्थ्य सुख मध्यम मिलेगा. आपके साथ दुर्घटना होने की आशंका है, इसलिए संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है. कानूनी काम को लेकर सतर्क रहें. संयमित व्यवहार से बहुत-सी कठिनाइयों से बाहर निकल सकेंगे. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. इस दौरान आपको लोगों की सहायता मिल सकती है.
धनु- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपके लिए लाभकारी दिन है. जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम होगा. आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. दोपहर के बाद स्वास्थ्य के मामले में जरा संभलकर रहें. किसी तरह के गलत काम से आपको नुकसान हो सकता है. व्यवसाय में पार्टनर के साथ बातचीत में संयम रखें. आज आप बाहर खाना-पीना नहीं करें. लोगों से मेल-जोल करते समय आपको बेहद सावधानी की जरूरत है. सर्दी-जुकाम होने पर बाहर जाने या लोगों से मिलने से बचें.
मकर- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आपको बिजनेस में लाभ होने की संभावना है. आर्थिक निवेश को लेकर कोई योजना बना सकते हैं. किसी छोटी यात्रा की संभावना रहेगी. सरकारी कामकाज सरलता से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों का काम अच्छा रहेगा. अधिकारी आपके काम से बेहद खुश होंगे. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. पिता से लाभ होने की संभावना है. संतान की पढ़ाई संतोषजनक रहेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
कुंभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. शारीरिक से रूप से अस्वस्थ रहने पर भी मानसिक स्वस्थता बनाए रखेंगे. आज काम करने का उत्साह कम नहीं होगा. अपने बड़ों से बहस करने से बचें. मौज-शौक तथा घूमने- फिरने के पीछे धन खर्च होगा. संतान के संबंध में चिंता रहेगी. विरोधियों के साथ चर्चा में ना उतरें. विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे. आप आज काम में व्यस्त रह सकते हैं. मेहमानों के आने से आपको खुशी मिलेगी. आप दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में व्यस्त रह सकते हैं.
मीन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 11 जनवरी, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. व्यापार के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा. नया कोई रिश्ता भी बन सकता है. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. पर्यटन का आयोजन होगा. मित्रों से उपहार मिलेगा. दोपहर के बाद हर काम में कुछ सावधानी बरतनी होगी. सरकारी काम अटक सकता है. अधिक मेहनत के बावजूद भी कम फल मिलेगा. आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा.