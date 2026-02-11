ETV Bharat / spiritual

11 फरवरी 2026 का राशिफल: बुधवार को मकर राशि को मित्रों से होगा लाभ, लाभदायक दिन

बुधवार 11 फरवरी 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 11 फरवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज आप आध्यात्मिक विचारों में ज्यादा रुचि लेंगे. गूढ़़ विद्याओं की तरफ विशेष आकर्षण होगा. गहरे चिंतन-मनन से अलौकिक अनुभूति होगी. वाणी पर संयम रखने से बहुत-सी गलतफहमियों से बच सकेंगे. अचानक धन लाभ होगा. गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें. नए काम का आरंभ ना करें. कार्यक्षेत्र में आज आपका मन नहीं लगेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का है. वृषभ- 11 फरवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज आपको गृहस्थजीवन में सुख का अनुभव होगा. परिजन तथा निकट के रिश्तेदारों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. विदेश मेें रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत होगी. व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. भाग्य मेहरबान रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपको नुकसान में डाल सकती है. मिथुन- 11 फरवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आप का दिन आनंद-प्रमोद तथा भोग-विलास में गुजरेगा. दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. वाहन सुख मिलेगा. नए वस्त्र की खरीदी और उसे पहनने के अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अच्छा है. भोजन में मीठा खाने को मिल सकता है. तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. सामाजिक सम्मान और ख्याति मिलेगी. उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी. कर्क- 11 फरवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. भविष्य के लिए आर्थिक योजना बनाने के लिए समय अच्छा है. एकाग्रतापूर्वक काम करने से सफलता अवश्य मिलेगी. किसी के साथ वाद-विवाद ना करें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. पारिवारिक वातावरण में शांति बनी रहेगी. शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और प्रसन्नता का अनुभव होगा. आपके अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापार में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. आज मित्रों या परिजनों के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. सिंह- 11 फरवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज हर मामले में सावधानी बरतें. वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. व्यवसाय में जल्दबाजी से नुकसान की आशंका बनी रहेगी. माता के साथ विवाद होने की संभावना है. आपके मन पर वैचारिक रूप से नकारात्मकता छा सकती है. स्थायी संपत्ति के दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक हस्ताक्षर करें. पानी वाली जगहों से दूर रहें. स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष ध्यान रखें. प्रेम जीवन में मुश्किल आ सकती है. कन्या- 11 फरवरी, 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. बिना विचारें किसी काम के लिए साहस न करें. नौकरीपेशा लोगों को नया काम करने की जगह पुराने पेंडिंग काम को निपटाना होगा. किसी से भावनात्मक संबंध स्थापित होंगे. भाई-बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी. गूढ़ रहस्यमय विद्याओं के प्रति आकर्षण होगा और उसमें सिद्धि मिलेगी. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों का डटकर सामना करेंगे. आज जीवनसाथी की भावना का सम्मान करते हुए उनके साथ सुख के पल गुजारेंगे.