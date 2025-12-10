ETV Bharat / spiritual

बुधवार 10 दिसंबर 2025 का राशिफल: आज कर्क राशि को नहीं मिलेंगे मनचाहे परिणाम, सावधानी बरतें

बुधवार 10 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 दिसंबर, 2025 बुधवार को सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आपको अपने उग्र स्वभाव और जिद पर काबू रखना होगा. आप परिश्रमी बने रहेंगे. हालांकि परिश्रम का फल नहीं मिलने से आप निराश हो सकते हैं. आपका स्वास्थ्य खराब होने की भी आशंका बनी रहेगी. प्रवास की योजना बना रहे हैं, तो अभी समय आपके अनुकूल नहीं है. संतान की चिंता रहेगी. बगैर सोचे कुछ भी ना करें. सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 दिसंबर, 2025 बुधवार को सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आप बहुत आत्मविश्वासी बने रहेंगे. इससे हर काम बहुत आसानी से पूरे हो सकेंगे. विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में लगी रहेगी. सरकारी कामकाज में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. संतान पर पैसे खर्च होंगे. कलाकार तथा खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सकेंगे. संपत्ति सम्बंधी कोई भी दस्तावेजी काम करने के लिए आज का दिन उचित नहीं है. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 दिसंबर, 2025 बुधवार को सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. नई योजना का आरंभ करने के लिए आज अनुकूल दिन है. सरकारी काम में लाभ होगा. अधिकारियों से काम का उचित पुरस्कार भी मिल सकता है. भाई-बंधुओं के साथ कोई विवाद दूर होगा. विचार लगातार परिवर्तन होते रहेंगे. आर्थिक विषय में सावधानी बरतनी आवश्यक है. जल्दबाजी में किया निवेश आपको आगे नुकसानदायक हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 दिसंबर, 2025 बुधवार को सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. नेगेटिव विचारों से मन परेशान रह सकता है. मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव नहीं करेंगे. निराशा और असंतोष की भावना से काम में मन नहीं लगेगा. आज काम आपको बोझ लगेगा. कुंटुंबजनों के साथ किसी विषय पर वाद-विवाद हो सकता है. इस दौरान आपको बेहद सावधानी रखनी होगी. विद्यार्थियों को अभ्यास का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा. गैर कानूनी कामों से दूर ही रहें. बाहर खाने-पीने से बचें. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 दिसंबर, 2025 बुधवार को सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आपका दिन शुभ फलदायी है. आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. हर काम को दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कर पाएंगे. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी. सरकारी कामों में या सरकार से लाभ होगा. पिता तथा बड़ों का सहयोग मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा. ऑफिस के काम में जल्दबाजी नहीं करें. किसी बात को लेकर गुस्सा आएगा. पेट संबंधी पीड़ा हो सकती है, इसलिए खान-पान में ध्यान रखें. दोपहर के बाद पूरा दिन आनंद से बीतेगा. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 10 दिसंबर, 2025 बुधवार को सिंह राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपके इगो के कारण किसी से तकरार होने की आशंका है. शारीरिक और मानसिक चिंता के साथ आज का दिन व्यतीत होगा. स्वभाव में उत्तेजना से काम बिगड़ने की संभावना रहेगी. विवाद होने के कारण सहकर्मी आपका सहयोग नहीं करेंगे. परिजनों और मित्रों से अनबन होगी. आकस्मिक धन खर्च होगा. धार्मिक काम में भाग लेने का अवसर आएगा. कोर्ट- कचहरी के काम में सावधानी बरतें. निवेश की कोई बड़ी योजना पर अमल करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए.