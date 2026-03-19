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चैत्र नवरात्रि पर 500 साल बाद दुर्लभ संयोग, 'चतुर्ग्रही योग' से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत

चैत्र नवरात्रि पर मीन राशि में 500 साल बाद बना चतुर्ग्रही योग मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियों के लिए धन और तरक्की लाएगा.

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देवी दुर्गा (canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 2:19 PM IST

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नई दिल्ली: आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है. इस वर्ष की नवरात्रि न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी अत्यंत विशेष मानी जा रही है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मीन राशि में एक अत्यंत दुर्लभ 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण हो रहा है, जो पूरे 500 वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है.

क्या है चतुर्ग्रही योग?
द्रिक पंचांग के अनुसार, मीन राशि में चार बड़े ग्रह—चंद्रमा, शनि, सूर्य और शुक्र—एक साथ विराजमान हैं. जब एक ही राशि में चार ग्रहों की युति होती है, तो उसे ज्योतिष शास्त्र में 'चतुर्ग्रही योग' कहा जाता है. ग्रहों का यह विशेष जमावड़ा 20 मार्च तक अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा. इस दुर्लभ संयोग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 विशेष राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है.

इन राशियों पर बरसेगी मां दुर्गा की कृपा

मेष राशि: मेष जातकों के लिए यह समय आर्थिक उन्नति का द्वार खोलेगा. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. यदि आप विदेश जाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो 20 मार्च तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल है. कार्यस्थल पर सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

मिथुन राशि: इस राशि के जातकों की किस्मत में बड़ा बदलाव आने वाला है. लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे. व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

तुला राशि: तुला राशि वालों के करियर में ऊंची छलांग देखने को मिलेगी. समाज और कार्यक्षेत्र में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पदोन्नति (प्रमोशन) के साथ-साथ आय बढ़ने के प्रबल संकेत हैं. नया वाहन या संपत्ति खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए यह समय शुभ है.

धनु राशि: धनु राशि के लोगों को मानसिक शांति और आर्थिक मजबूती मिलेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और विदेश से नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है. धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी.

चैत्र नवरात्रि के साथ इस महासंयोग का मिलना एक शुभ संकेत है. ज्योतिषियों की सलाह है कि इन राशियों के जातक इस समय का सदुपयोग करें और मां दुर्गा की आराधना के साथ-साथ अपने कर्मों पर ध्यान दें. यह 500 साल पुराना दुर्लभ संयोग 20 मार्च तक बना रहेगा, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है.

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