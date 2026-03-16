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चैत्र नवरात्रि 2026: डोली पर आएंगी मां दुर्गा और हाथी पर विदाई, माना जाता है 'अशुभ' संकेत?

हैदराबाद: हिंदू धर्म में चैत्र मास का विशेष महत्व है. इसी महीने से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और साल की पहली नवरात्रि, यानी चैत्र नवरात्रि का आयोजन किया जाता है. साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ रूपों की विधि-विधान से पूजा की जाएगी. हालांकि, ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार माता का आगमन 'पालकी' पर हो रहा है, जिसे शास्त्रों में एक विशेष संकेत माना गया है.

पालकी पर आगमन: क्या कहता है शास्त्र?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में माता दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं और किस वाहन से विदा होती हैं, इसका देश-दुनिया और प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, वर्ष 2026 की चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन 'पालकी' (डोली) पर होगा.

शास्त्रों में माता का पालकी पर आना बहुत शुभ नहीं माना जाता है. ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल-पुथल का सूचक माना गया है. पालकी पर आगमन के संभावित प्रभाव हो सकते हैं:

मौसम में अनिश्चितता

जब मां पालकी पर आती हैं, तो प्रकृति में अचानक बदलाव देखे जा सकते हैं. बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या तेज आंधी-तूफान आने की संभावना बनी रहती है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है.

राजनीतिक अस्थिरता

देश और समाज में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. राजनीतिक क्षेत्र में उथल-पुथल या बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं.