ETV Bharat / spiritual

चैत्र नवरात्रि 2026, कलश स्थापना से लेकर हवन और पारण तक, एक क्लिक में जानें सारी महत्वपूर्ण तिथियां

देवी दुर्गा ( canva )

नई दिल्ली: हिन्दू धर्म में शक्ति की उपासना के महापर्व 'चैत्र नवरात्रि' का विशेष महत्व है. वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च, गुरुवार से होने जा रहा है. इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2083 का भी आगाज होगा. पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ ही नौ दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होगी. कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 06:52 बजे शुरू होगी. घटस्थापना यानी कलश स्थापना के लिए सुबह का समय अत्यंत शुभ माना जा रहा है. प्रातः काल मुहूर्त: सुबह 06:52 से 07:43 तक (कुल 50 मिनट). अभिजीत मुहूर्त: यदि आप सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो दोपहर 12:05 से 12:53 के बीच अभिजीत मुहूर्त में पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा.