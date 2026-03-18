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19 या 20 मार्च? जानें कब से शुरू हो रही है नवरात्रि, नोट कर लें कलश स्थापना का सबसे सटीक मुहूर्त

नई दिल्ली: हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है. यह न केवल नव-संवत्सर (हिंदू नववर्ष) की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का सबसे पावन समय भी माना जाता है. वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है. इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, गुरुवार से शुरू हो रही है.

शुभ मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 19 मार्च को सुबह 06:52 बजे से हो रहा है, जो अगले दिन यानी 20 मार्च को सुबह 04:52 बजे तक रहेगी. हिंदू धर्म में 'उदय तिथि' का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि का शुभारंभ और कलश स्थापना 19 मार्च को ही की जाएगी.

कलश स्थापना (घटस्थापना) का समय

नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष विधान है. मान्यता है कि सही मुहूर्त में कलश स्थापित करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति आती है.