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ग्रहों के राजकुमार बदल रहे हैं चाल, 11 अप्रैल से इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, बरसेगा छप्परफाड़ पैसा!

द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 अप्रैल 2026 को बनने वाला यह बुधादित्य योग कई राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है.

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सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 9:32 AM IST

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हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है. जब भी बुद्धि के कारक 'बुध' और ग्रहों के राजा 'सूर्य' एक ही राशि में युति करते हैं, तो 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण होता है. साल 2026 में 11 अप्रैल को बुध देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य देव विराजमान होंगे.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 अप्रैल 2026 को बनने वाला यह बुधादित्य योग कई राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है, लेकिन तीन विशेष राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से किन राशियों की चमकेगी किस्मत.

1. वृषभ राशि: आय के नए स्रोत खुलेंगे
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग एकादश भाव में बनेगा. यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला रहेगा. अगर आप लंबे समय से वेतन वृद्धि या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापारियों के लिए यह निवेश का सही समय है, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे जो करियर में मददगार साबित होंगे.

2. मिथुन राशि: करियर में मिलेगी नई ऊंचाइयां
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं, इसलिए इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव इन पर गहरा पड़ेगा. आपकी राशि के दशम भाव (Karma House) में यह योग बनने से कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और वाणी का लोहा माना जाएगा. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है. अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे. हालांकि, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह का सम्मान करें.

3. मीन राशि: मान-सम्मान और व्यापार में लाभ
यह राजयोग मीन राशि के लग्न भाव में ही बन रहा है. इससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, जिससे व्यापारिक सौदों में लाभ होगा. अगर आप साझेदारी में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो 11 अप्रैल के बाद का समय अनुकूल है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी समय मीन राशि में अन्य ग्रहों की हलचल से खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना बुद्धिमानी होगी.

11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक का यह समय इन तीन राशियों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा. ज्योतिषियों का मानना है कि बुधादित्य योग के दौरान 'बुध' की कृपा से व्यक्ति की तार्किक क्षमता बढ़ती है, जिसका सीधा लाभ पेशेवर जीवन में मिलता है.

यह भी पढ़ें- 9 अप्रैल 2026 का राशिफल: गुरुवार को जानें क्या कहता है आपकी राशि का भाग्यफल

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