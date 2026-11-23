Budh Uday 2026: 13 दिसंबर तक चमकने वाली है इन 5 राशियों की किस्मत, नौकरी और व्यापार में होगा लाभ!
ग्रहों के राजकुमार बुध का उदय अगले 21 दिनों तक कई लोगों की किस्मत बदल सकता है.ज्यातिषाचार्य से जानिए किन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ.
Published : November 23, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 2:21 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की बदलती चाल का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और करियर का कारक ग्रह माना जाता है. इन्हें 'ग्रहों का राजकुमार' भी कहा जाता है.
लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, बुध ग्रह 13 दिसंबर तक उदय अवस्था में रहेंगे. बुध के उदय होने से आने वाले 21 दिन कई लोगों के जीवन में खुशहाली, धन लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आएंगे. खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है. आइए जानते हैं कि बुध उदय से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है.
1. कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का उदय होना काफी फायदेमंद साबित होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है और मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं. आपकी मीठी वाणी और समझदारी कार्यक्षेत्र में नए रास्ते खोलेगी. नौकरी करने वालों को ऑफिस में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा.
2. कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए अगले 21 दिन कई सुनहरे अवसर लेकर आएंगे. इस दौरान आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है.
3. मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का उदय तरक्की के नए द्वार खोलेगा. नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की तारीफ होगी. कारोबारियों को नए ग्राहक मिलेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए संपर्क बनेंगे.
4. मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा रहेगा. नौकरी में बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी. व्यापारियों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या डील मिल सकती है. इसके साथ ही, कमाई के नए साधन बनने के भी प्रबल योग हैं.
5. तुला राशि
तुला राशि के लोगों के लिए बुध का उदय शुभ परिणाम लेकर आएगा. करियर में लंबे समय से आ रही रुकावटें अब धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.
यह भी पढ़ें- 23 नवंबर 2026 का राशिफल: सोमवार को मेष राशि का चंद्रमा आपको देगा राहत, पढ़ें भविष्यफल