ETV Bharat / spiritual

Budh Uday 2026: 13 दिसंबर तक चमकने वाली है इन 5 राशियों की किस्मत, नौकरी और व्यापार में होगा लाभ!

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की बदलती चाल का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क और करियर का कारक ग्रह माना जाता है. इन्हें 'ग्रहों का राजकुमार' भी कहा जाता है.

लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, बुध ग्रह 13 दिसंबर तक उदय अवस्था में रहेंगे. बुध के उदय होने से आने वाले 21 दिन कई लोगों के जीवन में खुशहाली, धन लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आएंगे. खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है. आइए जानते हैं कि बुध उदय से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

1. कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का उदय होना काफी फायदेमंद साबित होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है और मुनाफा बढ़ने के संकेत हैं. आपकी मीठी वाणी और समझदारी कार्यक्षेत्र में नए रास्ते खोलेगी. नौकरी करने वालों को ऑफिस में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा. 2. कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए अगले 21 दिन कई सुनहरे अवसर लेकर आएंगे. इस दौरान आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप कठिन काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है.