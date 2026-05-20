23 मई से खुलेंगे इन 4 राशियों के भाग्य, बुध उदय भर देंगे पैसों की तिजोरी!
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, 23 मई को बुध के उदय होने से 4 राशि वालों को बंपर धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.
Published : May 20, 2026 at 5:29 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, व्यापार, तर्क और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह जल्द ही उदित होने जा रहे हैं. 23 मई 2026 को रात 8 बजकर 1 मिनट पर बुध देव वृषभ राशि में उदय होंगे. इससे पहले 27 अप्रैल को बुध देव अस्त हो गए थे. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, लगभग एक महीने बाद होने जा रहा बुध का यह उदय देश-दुनिया सहित सभी 12 राशियों पर बड़ा असर डालेगा. हालांकि, 4 विशेष राशियों के लिए यह अवधि किसी वरदान से कम नहीं साबित होने वाली है. 23 मई से 30 जून 2026 तक की यह समय अवधि इन जातकों के लिए धन लाभ और तरक्की के नए रास्ते खोलेगी.
इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत
1. वृषभ राशि
बुध देव आपकी ही राशि में उदित होने जा रहे हैं, जिससे आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति (प्रमोशन) मिल सकती है. समाज और ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. इसके साथ ही, अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यह समय बेहद उत्तम है, जिससे आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा.
2. मिथुन राशि
बुध देव मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इनका उदित होना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. पिछले काफी समय से आपके मन में जो मानसिक तनाव और उलझनें चल रही थीं, वे अब पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी. आप कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में सटीक निर्णय ले पाएंगे. बिजनेस या स्टार्टअप चलाने वाले लोगों को इस अवधि में कोई बड़ी और भारी मुनाफे वाली डील हाथ लग सकती है. स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
3. कन्या राशि
कन्या राशि के स्वामी भी बुध देव ही हैं. बुध के उदित होते ही आपकी कई महीनों से ठप पड़ी योजनाएं दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और नया पद मिल सकता है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और सफलता के योग बनेंगे. पारिवारिक रिश्तों में चल रहे पुराने मतभेद भी इस दौरान समाप्त हो जाएंगे.
4. तुला राशि
तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का उदय भाग्य और लाभ के भाव को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है. यदि आपका व्यापार विदेश से जुड़ा है, तो आपको इस अवधि में भारी आर्थिक मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नए और प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बनेंगे, जो भविष्य में आपके लिए धन लाभ का बड़ा जरिया साबित होंगे.
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