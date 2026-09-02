ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे हैं महागोचर, 7 सितंबर से इन राशियों के जीवन में मचेगी भारी हलचल!
7 सितंबर को बुध का कन्या राशि में गोचर, जिससे 26 सितंबर तक सभी राशियों के करियर और आर्थिक फैसलों में सुधार होगा.
Published : September 2, 2026 at 2:02 PM IST
हैदराबाद: बुद्धि, वाणी, व्यापार और धन के कारक ग्रह बुध अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करने जा रहे हैं. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, यह महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन 7 सितंबर दोपहर 01 बजकर 35 मिनट पर होगा. बुध इस स्थिति में 26 सितंबर 2026 दोपहर 12 बजकर 41 मिनट तक विराजमान रहेंगे. कन्या राशि में बुध का आना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि यहां वे अत्यधिक बलवान होते हैं. इस गोचर से 'भद्र महापुरुष राजयोग' का निर्माण हो रहा है, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव लोगों की निर्णय क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और करियर पर देखने को मिलेगा.
आइए जानते हैं कि इस गोचर का सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा
करियर और धन में बंपर लाभ
कन्या राशि: बुध का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है. यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की तारीफ होगी.
सिंह राशि: आपके धन भाव में बुध का आना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. बजट योजना और बचत के लिए यह बेहतरीन समय है. हालांकि, बड़े खर्चों से पहले सोच-विचार जरूरी है.
धनु राशि: करियर में तेजी से प्रगति होगी. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. व्यावसायिक निर्णय तथ्यों पर आधारित रखें.
वृषभ व वृश्चिक राशि: वृषभ राशि वालों की रचनात्मकता और छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी. वहीं, वृश्चिक राशि के जातकों को अपने सोशल नेटवर्क से नए अवसर और आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं.
कामकाज और कौशल में सुधार
मेष राशि: यह गोचर आपकी कार्यक्षमता और उत्पादकता को बढ़ाएगा. आप अधिक संगठित होकर काम करेंगे. सहकर्मियों के साथ बेवजह की बहस से बचें.
मिथुन राशि: घरेलू मामलों, भूमि और संपत्ति से जुड़े निर्णयों में तेजी आएगी. परिवार के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर तार्किक चर्चा हो सकती है.
कर्क राशि: आपके संवाद कौशल और नेटवर्किंग में सुधार होगा. छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी. नया कौशल (Skill) सीखने के लिए समय अनुकूल है.
मकर राशि: उच्च शिक्षा, कानूनी मामलों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए यह गोचर सहायक सिद्ध होगा.
योजना और सतर्कता का समय
तुला राशि: यह समय भविष्य की रणनीतियों को बनाने और रुके हुए कामों को पूरा करने का है. रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी.
कुंभ राशि: आपको संयुक्त वित्त और निवेश के मामलों में बहुत सावधानी बरतनी होगी. बिना पूरी जांच-पड़ताल के वित्तीय जोखिम लेने से बचें.
मीन राशि: साझेदारी और वैवाहिक जीवन पर ध्यान केंद्रित रहेगा. व्यापारिक साझेदार या जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.
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