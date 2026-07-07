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5 अगस्त से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, बुध गोचर लाएगा बंपर धन लाभ, अटका पैसा मिलेगा वापस!

सांकेतिक फोटो ( GETTY IMAGE )

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. अगस्त 2026 की शुरुआत में एक बड़ी ज्योतिषीय घटना होने जा रही है. जाने-माने ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, 5 अगस्त 2026 को बुध ग्रह अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. बुध का यह गोचर 5 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त 2026 तक रहेगा. कुल 18 दिनों की इस अवधि के बाद बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे. कर्क राशि में बुध का यह आगमन 5 विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. इस दौरान इन राशियों को करियर, बिजनेस और धन लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत 1. मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा. भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बनेंगे. लंबे समय से रुके हुए घरेलू कार्यों में तेजी आएगी. परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा. व्यापार में भी अच्छे मुनाफे के संकेत हैं. 2. मिथुन राशि: चूंकि बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं, इसलिए कर्क राशि में उनका प्रवेश आपके धन भाव को प्रभावित करेगा. अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से लाभ की प्रबल संभावना है. आपकी संवाद शैली बेहतरीन रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. नौकरी और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे.