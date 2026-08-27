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Raksha Bandhan 2026: इस रक्षाबंधन अपनी बहनों को राशि अनुसार ये गिफ्ट दें भाई

आचार्य शशि कांत शर्मा ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में पहली राशि मेष राशि लिखी गई है और इस राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है. मंगल ग्रह की इस राशि को अग्नि तत्व माना गया है. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को फिटनेस से संबंधित, स्मार्ट वॉच, जूते, हेडफोन, गेमिंग से संबंधी उपहार दे सकते हैं.

"ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां लिखी गई है और सभी राशियों के अपने-अपने अलग-अलग स्वामी है. राशियों के सभी स्वामियों का अपना-अपना स्वभाव है और इस स्वभाव के अनुसार ही विभिन्न राशि के जातकों को उपहार देने चाहिए. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भी भाई अपनी बहन की राशि को ध्यान में रखते हुए ही उपहार बांटे." - आचार्य शशि कांत शर्मा

वहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि का एक स्वामी होता है और रक्षाबंधन पर भाई उसी के अनुसार अपनी बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर भाई राशि के अनुसार अपनी बहनों को गिफ्ट दें तो उनके जीवन में मधुरता बनी रहती है.

कुल्लू: देशभर में 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. सालभर बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार करती हैं. वहीं, इस बार 28 अगस्त को भद्रा का साया नहीं है, ऐसे में बहनें सारा दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं. रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई-बहनें एक दूसरे को उपहार भी देते हैं और धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाते हैं.

वृषभ राशि की अगर बात करें तो इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है. शुक्र ग्रह को जीवन में भौतिक सुख, सौंदर्य, सुंदरता, विलासिता आदि का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में भाई को चाहिए कि अगर उनकी बहन की राशि वृष है तो वो उन्हें परफ्यूम, पर्स, स्किन केयर प्रोडेक्ट, घड़ी आदि उपहार में दे सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है. यह राशि वायु तत्व से भी जानी जाती है. ऐसे में भाई अपनी इस राशि की बहन को किताब, पौधे और चांदी की चीजें आदि उपहार में दे सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ग्रह है. चंद्र ग्रह को जीवन में मानसिक शांति, मन, भावुकता का कारक माना जाता है. ऐसे में भाई को चाहिए कि वो अपनी इस राशि की बहन को जुड़ाव से संबंधित उपहार दे. जिससे वह भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ सके. भाई अपनी बहन को फोटो एल्बम, आभूषण, स्मृति पुस्तिका आदि दे सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और यह ग्रह जीवन में शासन का प्रतीक होते है. यह राशि जीवन में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और शाही अंदाज से जुड़ी मानी जाती है. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को घड़ी, चश्मा, एक्सेसरीज, फैशन या फिर ग्रूमिंग से संबंधित चीजें दे सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और इस राशि के जातक जीवन में व्यावहारिक और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं, इसलिए रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी इस राशि की बहन के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या फिर वो उन्हें पर्यावरण, प्रकृति से जुड़ी कोई वस्तु भी उपहार में दे सकते हैं.

राशि के अनुसार बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं भाई (Getty Images)

तुला राशि

तुला राशि में स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और इस राशि के जातक भी सुंदरता, कला, फैशन और सामंजस्य से जुड़े होते हैं, इसलिए तुला राशि की बहन को भाई परफ्यूम, पर्स, बैग, ज्वेलरी आदि उपहार में दे सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ग्रह होते हैं. इस राशि के जातक को जीवन में भावनात्मक गहराई, रहस्य और निजी स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस राशि की बहन को भाई लाल रंग के आभूषण, व्यक्तिगत स्मृति चिन्ह या फिर साहस से जुड़ी कोई अच्छी किताब आदि दे सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं. इस राशि के जातक को जीवन में स्वतंत्रता, यात्रा और रोमांच की भावना से जोड़ा जाता है. ऐसे में इस राशि की बहन को भाई रक्षाबंधन के दिन पीले रंग के आभूषण, पीले वस्त्र और धार्मिक किताब भी दे सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं और यह जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी, मेहनत और दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़ी होती है, इसलिए मकर राशि की बहन के लिए भाई घड़ी, काला बैग या फिर उनके कारोबार से संबंधित चीजें उपहार में दे सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ग्रह है. इस राशि को नवीनता, स्वतंत्र सोच और अलग तरह की पसंद से जोड़ा जाता है. ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को घर के काम आने वाली वस्तु, नीलम आदि भी उपहार में दे सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि के स्वामी भी गुरु बृहस्पति है. इस राशि को जीवन में संवेदनशील, कल्पनाशील और रचनात्मक स्वभाव से जुड़ी मानी जाती है. ऐसे में इस राशि की बहन को भाई कला, संगीत से जुड़ी चीजें दे सकते हैं. इसके अलावा किताब, खूबसूरत पेंटिंग आदि उपहार में सकते हैं.