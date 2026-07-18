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क्या सच में शुरू हो चुका है कलयुग का अंत? संत अच्युतनंद की 500 साल पुरानी ये भविष्यवाणियां आज हो रही हैं सच!

संत अच्युतनंद दास की 'भविष्य मालिका' के अनुसार कलयुग का अंत कैसा होगा? आइए जानते हैं समाज, प्रकृति और युग परिवर्तन से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां

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ओडिशा का पावन श्री जगन्नाथ मंदिर, जिससे जुड़ी हैं भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ (Canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 3:37 PM IST

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हैदराबाद: आज के आधुनिक समाज में लगातार गिरते नैतिक मूल्य, बदलती जीवनशैली और प्राकृतिक आपदाओं को देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है? हिंदू सनातन परंपरा के ग्रंथों जैसे श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में चार युगों का वर्णन है, जिसमें कलयुग को अंतिम युग माना गया है. इन दिनों करीब 500 वर्ष पहले ओडिशा के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई 'भविष्य मालिका' की भविष्यवाणियां दुनियाभर में भारी चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

जगन्नाथ पुरी के मठों और मंदिरों में सुरक्षित इन ग्रंथों में कलयुग के अंत और उसके बाद आने वाले समय की कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें लिखी हैं, जो आज की हकीकत से हूबहू मेल खाती हैं. आइए जानते हैं भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में क्या-क्या घटित होने वाला है:

1. पवित्र तीर्थ स्थलों का लुप्त होना
भविष्य मालिका के अनुसार, जैसे-जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा, धरती के तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी. मौसम के इस असंतुलन के कारण केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ जैसे प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल धीरे-धीरे धरती से गायब हो जाएंगे.

2. ढोंगी और पाखंडी गुरुओं का राज
ग्रंथों में साफ लिखा है कि कलयुग के चरम पर समाज में ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ेगा जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होगा. वे केवल धन कमाने और मान-सम्मान पाने के लिए धर्म का चोगा पहनेंगे. आज के समय में हर दिन सामने आने वाले फर्जी बाबा और पाखंडी गुरु इस बात का जीता-जागता सबूत हैं, जो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दे रहे हैं.

3. भोजन की कमी और मिलावट
कलयुग के अंत में धरती की उपजाऊ शक्ति बेहद कम हो जाएगी. खेतों से अन्न की पैदावार घटेगी और फलों तथा अनाज से उनका प्राकृतिक स्वाद और पोषण पूरी तरह गायब हो जाएगा. गायें दूध देना बंद कर देंगी. आज के समय में रासायनिक खादों, कीटनाशकों और मिलावट के कारण शुद्ध भोजन मिलना एक बड़ी चुनौती बन चुका है.

4. शासकों द्वारा जनता का शोषण
भविष्यवाणी के अनुसार, कलयुग के शासक जनता की रक्षा करने के बजाय भारी टैक्स लगाकर उनका शोषण करेंगे. सत्ता में बैठे लोग प्रजा की भलाई छोड़कर सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे रहेंगे. दुनिया के कई देशों में फैला राजनीतिक भ्रष्टाचार और महंगाई की मार इसी ओर इशारा करती है.

5. महाप्रलय और नई शुरुआत
इस युग के अंत में भयानक बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिससे कई प्राचीन डूबे हुए शहर और गांव दोबारा जमीन पर नजर आने लगेंगे. इसके बाद धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध होगा. इस घोर अंधकार के बीच भगवान विष्णु 'कल्कि' रूप में अवतार लेंगे और उनके साथ वे महान आत्माएं होंगी जिनके कार्य पिछले युगों में अधूरे रह गए थे. भगवान कल्कि अधर्म का नाश करके फिर से 'सतयुग' की स्थापना करेंगे.

कलयुग का सबसे बड़ा वरदान
भविष्य मालिका और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि भले ही कलयुग सबसे अंधकारमय समय है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है. जो पुण्य सतयुग में कठिन तपस्या से और त्रेता-द्वापर में बड़े-बड़े यज्ञों से मिलता था, वह पुण्य कलयुग में केवल सच्चे मन से भगवान का नाम जपने और अच्छे कर्म करने मात्र से मिल जाता है.

डिस्क्लेमर: ये लेख लोक मान्यताओं पर आधारित है. यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए ETV Bharat उत्तरदायी नहीं है.

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