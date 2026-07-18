ETV Bharat / spiritual

क्या सच में शुरू हो चुका है कलयुग का अंत? संत अच्युतनंद की 500 साल पुरानी ये भविष्यवाणियां आज हो रही हैं सच!

हैदराबाद: आज के आधुनिक समाज में लगातार गिरते नैतिक मूल्य, बदलती जीवनशैली और प्राकृतिक आपदाओं को देखकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है? हिंदू सनातन परंपरा के ग्रंथों जैसे श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में चार युगों का वर्णन है, जिसमें कलयुग को अंतिम युग माना गया है. इन दिनों करीब 500 वर्ष पहले ओडिशा के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई 'भविष्य मालिका' की भविष्यवाणियां दुनियाभर में भारी चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

जगन्नाथ पुरी के मठों और मंदिरों में सुरक्षित इन ग्रंथों में कलयुग के अंत और उसके बाद आने वाले समय की कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें लिखी हैं, जो आज की हकीकत से हूबहू मेल खाती हैं. आइए जानते हैं भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में क्या-क्या घटित होने वाला है:

1. पवित्र तीर्थ स्थलों का लुप्त होना

भविष्य मालिका के अनुसार, जैसे-जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा, धरती के तापमान में भारी बढ़ोतरी होगी. मौसम के इस असंतुलन के कारण केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ जैसे प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल धीरे-धीरे धरती से गायब हो जाएंगे.

2. ढोंगी और पाखंडी गुरुओं का राज

ग्रंथों में साफ लिखा है कि कलयुग के चरम पर समाज में ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ेगा जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होगा. वे केवल धन कमाने और मान-सम्मान पाने के लिए धर्म का चोगा पहनेंगे. आज के समय में हर दिन सामने आने वाले फर्जी बाबा और पाखंडी गुरु इस बात का जीता-जागता सबूत हैं, जो लोगों की आस्था का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दे रहे हैं.

3. भोजन की कमी और मिलावट

कलयुग के अंत में धरती की उपजाऊ शक्ति बेहद कम हो जाएगी. खेतों से अन्न की पैदावार घटेगी और फलों तथा अनाज से उनका प्राकृतिक स्वाद और पोषण पूरी तरह गायब हो जाएगा. गायें दूध देना बंद कर देंगी. आज के समय में रासायनिक खादों, कीटनाशकों और मिलावट के कारण शुद्ध भोजन मिलना एक बड़ी चुनौती बन चुका है.