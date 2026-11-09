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11 नवंबर को भाई दूज पर ये रहेगा तिलक का शुभ मुहूर्त, जानें पूजा विधि

11 नवंबर को मनाया जाएगा भाई दूज का त्योहार ( ETV BHARAT )

कुल्लू: देशभर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाए जाने के बाद अब भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इस साल भाई दूज का त्योहार 11 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा. इस बार तिथि 10 नवंबर को शुरू हो रही है, लेकिन उदया तिथि के आधार पर पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा. आचार्य दीप कुमार ने त्योहार की तिथि, तिलक के शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में जानकारी दी है.

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी. यह तिथि 11 नवंबर को दोपहर 3:53 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर भाई दूज का पर्व बुधवार, 11 नवंबर को मनाया जाएगा.