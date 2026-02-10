ETV Bharat / spiritual

महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया, इन शुभ मुहूर्त में करें शिव का जलाभिषेक, खुशियों से झोली भरेंगे भोले-भंडारी!

शिमला: फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 15 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा. भगवान शिव को समर्पित इस महापर्व को लेकर देशभर के शिवालयों में विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक माना जाता है. इस दिन भक्त उपवास रखकर रात्रि जागरण करते हैं और चार प्रहर में भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

महाशिवरात्रि पर बन रहा भद्रा योग

इस साल महाशिवरात्रि के दिन भद्रा योग भी बन रहा है, जिसको लेकर कई श्रद्धालुओं के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है. कालीबाड़ी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि पंचांग के अनुसार, 15 फरवरी की शाम 5 बजकर 04 मिनट से भद्रा की शुरुआत होगी, जो 16 फरवरी की सुबह 5 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. यानी करीब 12 घंटे से अधिक समय तक भद्रा का प्रभाव रहेगा. हालांकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है. शास्त्रों के अनुसार, जब भद्रा पाताल में स्थित होती है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता. ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिव पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक बिना किसी बाधा के किए जा सकते हैं.

कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती (ETV Bharat)