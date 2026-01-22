ETV Bharat / spiritual

बसंत पंचमी पर 12 राशि के जातक ऐसे करे मां सरस्वती की पूजा, जीवन में मिलेगी सफलता

बसंत पंचमी के दिन मेष राशि के जातक को माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के फूलों से माता की पूजा करनी चाहिए. इस उपाय से उनके जीवन में एकाग्रता बनी रहेगी. इसके साथ ही मेष राशि के जातक को सरस्वती कवच का पाठ करना चाहिए.

आचार्य दीप कुमार का कहना है कि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार मां सरस्वती पूजा करेंगे तो उन्हें जीवन में सफलता मिलेगी और मां का आशीर्वाद भी मिलेगा.

आचार्य दीप कुमार शर्मा ने बताया कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा का सबसे पहला और मुहूर्त सुबह 7 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जिसका समय दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 54 मिनट तक रहेगा. इन दोनों मुहूर्त में भक्ति माता सरस्वती की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं.

आचार्य दीप कुमार शर्मा ने बताया, 'हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी की तिथि 23 जनवरी की रात 2 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 24 जनवरी की अर्ध रात्रि 1 बजकर 46 मिनट पर होगा. ऐसे में सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है और इसी उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी शुक्रवार को ही मनाया जाएगा'.

कुल्लू: ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी का त्योहार इस साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा. ऐसे में छात्रों के जीवन में मां सरस्वती का विशेष महत्व है. इसके अलावा भी जीवन में सफलता पाने के लिए मां सरस्वती की पूजा अहम मानी जाती है. वही, गीत, संगीत, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बसंत पंचमी का त्योहार विशेष महत्व रखता है. ऐसे में 12 राशि के जातक भी विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना से मां सरस्वती का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक को जीवन में अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए सरस्वती मां को सफेद वस्त्र अर्पण करने चाहिए. इसके साथ ही माता सरस्वती को खीर का भोग लगाएं. इस उपाय से उनके जीवन में उन्हें अच्छी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातक को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चित्र के सामने गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और उन्हें सफेद फूलों की माला माता को चढ़ानी चाहिए. इससे उनकी कुंडली के दोष भी दूर होते हैं और जीवन मैं जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें भी सफलता मिलती है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक को पंचमी के दिन सरस्वती माता को सफेद वस्त्र अर्पण करने चाहिए और माता दुर्गा के अष्टोत्तर शतनामावली का जाप करना चाहिए. इस उपाय से जातक में अच्छी बुद्धि के साथ साथ विद्या का भी योग अच्छा होता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातक को बसंत पंचमी के दिन माता को पीले रंग की कलम अर्पित करनी चाहिए. इसके साथ ही मां सरस्वती को केसर की मिठाई का भोग लगाएं. इसके साथ ही माता सरस्वती के मंत्र का जाप करें. इस उपाय से वो अपनी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हो जाते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातक को पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ माता तारा की पूजा करें और इस दिन नील सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए. इस उपाय से उनके अंदर का अति आत्मविश्वास खत्म होता है. क्योंकि यह अति आत्मविश्वास कभी कभी इनके लिए घातक साबित हो सकता है.

तुला राशि

तुला राशि के जातक को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा कर पीले चावल का भोग लगाना चाहिए. इस उपाय से तुला राशि के जातक को ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश मिलता है. जिससे उनका भविष्य मजबूत होता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातक को बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले रंग की कलम अर्पित करना चाहिए. इसके साथ ही सरस्वती कवच का पाठ कर देवी सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए. इस उपाय से जो लोग मेहनत भी करते हैं. लेकिन सब कुछ उनकी मेहनत के उलट हो जाता है, उन्हें अपने काम का फायदा मिलता है.

धनु राशि

धनु राशि के जातक को बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद भगवान गणेश की भी पूजा करना चाहिए. साथ ही कुछ विद्यार्थियों को उपहार स्वरूप पेन देना चाहिए.

मकर राशि

मकर राशि के जातक को बसंत के दिन माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए. वही, माता सरस्वती के तांत्रिक स्वरूप माता मातंगी की पूजा भी करना श्रेष्ठ है. साथ ही आपको विशेष लाभ के लिए गरीब बच्चों को स्कूल बैग देना चाहिए.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के मंदिर में पीले फूल की माला भेंट करना चाहिए. इसके अलावा गरीबों को पीली मिठाई बांटने का काम करना चाहिए.

मीन राशि

मीन राशि के जातक को बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को नीले फूलों की माला पहनाना चाहिए. साथ ही माता सरस्वती के विशेष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.

