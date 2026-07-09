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13 जुलाई को 'डबल संकट': आसमान में बनेंगे 2 अशुभ योग, इन 5 राशियों की बढ़ जाएगी मुसीबत!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का सभी 12 राशियों पर गहरा असर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, आगामी 13 जुलाई 2026 को आकाश में एक नहीं, बल्कि दो बार 'षडाष्टक योग' का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत अशुभ और कष्टकारी माना गया है. जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होते हैं (लगभग 150 डिग्री की दूरी पर), तब इस अशुभ संयोग का निर्माण होता है.

लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, 13 जुलाई को पहला षडाष्टक योग शाम 6:23 बजे और दूसरा रात 10:13 बजे बनेगा. इस 'डबल खतरे' के कारण 5 विशेष राशियों के जातकों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है.

इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

मेष राशि: इस अशुभ योग के प्रभाव से आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है. अपनी वाणी पर संयम रखें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने का खतरा है.

सिंह राशि: यह योग आपके संचित धन और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है. इस समय किसी भी तरह के निवेश से पूरी तरह दूर रहें; अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं.

कन्या राशि: आपको मानसिक तनाव और अज्ञात भय का सामना करना पड़ सकता है. आपके बनते हुए काम अचानक रुक सकते हैं, जिससे निराशा होगी. धैर्य से काम लें. स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट से जुड़ी समस्याएं या अनिद्रा (नींद न आना) आपको परेशान कर सकती है.