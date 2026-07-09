13 जुलाई को 'डबल संकट': आसमान में बनेंगे 2 अशुभ योग, इन 5 राशियों की बढ़ जाएगी मुसीबत!
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, 13 जुलाई को पहला षडाष्टक योग शाम 6:23 बजे और दूसरा रात 10:13 बजे बनेगा.
Published : July 9, 2026 at 12:28 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का सभी 12 राशियों पर गहरा असर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, आगामी 13 जुलाई 2026 को आकाश में एक नहीं, बल्कि दो बार 'षडाष्टक योग' का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत अशुभ और कष्टकारी माना गया है. जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होते हैं (लगभग 150 डिग्री की दूरी पर), तब इस अशुभ संयोग का निर्माण होता है.
लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, 13 जुलाई को पहला षडाष्टक योग शाम 6:23 बजे और दूसरा रात 10:13 बजे बनेगा. इस 'डबल खतरे' के कारण 5 विशेष राशियों के जातकों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है.
इन 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
मेष राशि: इस अशुभ योग के प्रभाव से आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है. अपनी वाणी पर संयम रखें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने का खतरा है.
सिंह राशि: यह योग आपके संचित धन और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है. इस समय किसी भी तरह के निवेश से पूरी तरह दूर रहें; अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं.
कन्या राशि: आपको मानसिक तनाव और अज्ञात भय का सामना करना पड़ सकता है. आपके बनते हुए काम अचानक रुक सकते हैं, जिससे निराशा होगी. धैर्य से काम लें. स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट से जुड़ी समस्याएं या अनिद्रा (नींद न आना) आपको परेशान कर सकती है.
वृश्चिक राशि: इस राशि के जातकों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है. आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश या राजनीति हो सकती है. अपने गोपनीय राज किसी के साथ साझा न करें. कोर्ट-कचहरी और संपत्ति से जुड़े मामलों से दूरी बनाकर रखें.
कुंभ राशि: अचानक आने वाले बड़े और अप्रत्याशित खर्चों के कारण आपका बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है. स्थिति ऐसी बन सकती है कि आपको कर्ज या उधार लेना पड़े. जब तक बहुत जरूरी न हो, इस समय लंबी दूरी की यात्राओं को टाल दें.
क्या करें और क्या न करें?
ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा का कहना है कि, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना इस समय सबसे अचूक उपाय साबित होगा. वहीं, इस दिन किसी भी नए कार्य, व्यापार या प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्कुल न करें. बड़े वित्तीय लेनदेन, निवेश या किसी भी नए बिजनेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें.
राशियों के अनुसार अचूक उपाय
- मेष राशि: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें.
- सिंह राशि: तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें.
- कन्या राशि: बुधवार के दिन जरूरतमंदों को साबुत मूंग की दाल का दान करें.
- वृश्चिक राशि: मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें.
- कुंभ राशि: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.
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