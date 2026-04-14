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आज सूर्य-शुक्र का महामिलन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी! नौकरी में प्रमोशन और धन लाभ के प्रबल संकेत

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनकी युति का विशेष महत्व होता है. आज, 14 अप्रैल 2026 को आकाश मंडल में एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है. इस दिन शुक्र और सूर्य की युति से 'शुक्रादित्य राजयोग' का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शुक्र और वरुण के बीच 45 डिग्री का कोण बनने से 'अर्धकेंद्र योग' बन रहा है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, शुक्र प्रेम, धन, ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं का कारक है. जब शुक्र मेष राशि में बैठकर सूर्य और वरुण के साथ इस प्रकार का संबंध बनाता है, तो इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, वरुण इस समय मीन राशि में हैं, और शुक्र के साथ उनका यह 'अर्धकेंद्र' संबंध कई राशियों के लिए बंद किस्मत के ताले खोलने वाला साबित होगा.

इन राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. सूर्य का आपकी ही राशि में होना और शुक्र का साथ मिलना आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. जो काम पिछले कई महीनों या सालों से अटके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण देखने को मिलेगा.

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक स्थिरता लेकर आ रहा है. अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे थे, तो अब उससे छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं. फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी और धन संचय करने में आप सफल रहेंगे. मानसिक शांति का अनुभव होगा और परिवार के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें नई अनुभूतियां हो सकती हैं.