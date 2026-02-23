ETV Bharat / spiritual

मंगल ने बदली चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी मुश्किलें, 2 अप्रैल तक इन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि और नक्षत्र परिवर्तन एक अत्यंत प्रभावशाली घटना मानी जाती है. इसी कड़ी में 23 फरवरी 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी उच्च राशि मकर से विदा होकर शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं. मंगल का यह गोचर सामान्य नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में छाया ग्रह राहु पहले से ही विराजमान हैं.

मंगल और राहु की यह युति 'अंगारक योग' का निर्माण कर रही है, जिसे ज्योतिषीय गणनाओं में उथल-पुथल मचाने वाला माना जाता है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, यह योग अगले कुछ हफ्तों तक दुर्घटनाओं, मानसिक तनाव और आकस्मिक विवादों की आशंका बढ़ाएगा. विशेष रूप से तीन राशियों—वृषभ, कर्क और कुंभ—के लिए यह समय 'अग्निपरीक्षा' जैसा साबित हो सकता है.

इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान

1. वृषभ राशि (Taurus): वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर मानसिक अशांति लेकर आ सकता है. पारिवारिक माहौल में तनाव बढ़ेगा और ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है. मंगल की उग्रता आपके बनते हुए कार्यों में बाधा डाल सकती है. आचार्य का सुझाव है कि इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी बड़े विवाद से खुद को दूर रखें.

2. कर्क राशि (Cancer): कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति में देरी होगी और कार्यस्थल पर दबाव महसूस होगा. स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. खर्चों पर लगाम लगाना और महत्वपूर्ण निर्णयों को कुछ समय के लिए टालना ही बेहतर होगा.