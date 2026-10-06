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6 अक्टूबर 2026 का पंचांग: मंगलवार को एकादशी पर करें पितरों को याद, मिलेगी कृपा

हैदराबाद: आज 06 अक्टूबर, 2026 मंगलवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वैलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2083 मास : आश्विन पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी योग : सिद्धि नक्षत्र : अश्लेषा करण : बव चंद्र राशि : कर्क सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : 06:16:00 AM सूर्यास्त : 06:01:00 PM चंद्रोदय : 02:52 AM, 7th अक्टूबर चंद्रास्त : 03:23 PM राहुकाल : 15:05 से 16:33 यमगंड : 10:41 से 12:09

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प हैं और नक्षत्र स्वामी बुध है. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से इस नक्षत्र में बचना चाहिए. हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:05 से 16:33 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.