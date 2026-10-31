कल है संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी व्रत? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और तारों को अर्घ्य देने का समय
अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर 2026 को रखा जाएगा, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, तारों के दर्शन का समय.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 3:16 PM IST
कुल्लू: सनातन धर्म में कई तरह के व्रत और के बारे में विधान लिखा गया है. इन्हीं में से एक है माता अहोई का व्रत. माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, समृद्धि और सुख-समृद्धि की मंगल कामना के लिए पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं. इस साल भी एक नवंबर को अहोई व्रत रखा जाएगा.
माता अहोई माता पार्वती का ही एक स्वरूप है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अहोई माता की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत कथा सुनने से संतान पर माता का विशेष आशीर्वाद बना रहता है. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है.
क्या है व्रत का शुभ मुहूर्त
आचार्य विजय कुमार ने बताया कि 'पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा. अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर शाम 4:59 बजे से 6:15 बजे तक है और उसके बाद तारों के दर्शन का समय शाम 5:22 बजे के आसपास है. चंद्रोदय का समय: रात 11:05 बजे के आसपास रहेगा.'
व्रत पूजा विधि
अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करें और संतान की खुशहाली के लिए व्रत रखने का संकल्प लें. दिनभर व्रत के नियमों का पालन करें और शाम को अहोई माता की पूजा की तैयारी करें. पूजा के लिए अहोई माता की तस्वीर या चित्र रखें. इसके अलावा कुछ घरों में दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाकर भी पूजा की जाती है.
आचार्य विजय कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान रोली, चावल, फूल और भोग अर्पित करें और शाम के समय अहोई माता की पूजा करें. फिर व्रत कथा सुनें या पढ़ें. इसके बाद तारों के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दें. पूजा के अंत में संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें. तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के कलश या लोटे की जगह पीतल या स्टील के पात्र का उपयोग करना शुभ होता है. मान्यता है कि अहोई माता की पूजा और व्रत करने से संतान के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है.
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