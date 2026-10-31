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कल है संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी व्रत? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और तारों को अर्घ्य देने का समय

अहोई अष्टमी व्रत 2026 ( CONCEPT IMAGE )

कुल्लू: सनातन धर्म में कई तरह के व्रत और के बारे में विधान लिखा गया है. इन्हीं में से एक है माता अहोई का व्रत. माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, समृद्धि और सुख-समृद्धि की मंगल कामना के लिए पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं. इस साल भी एक नवंबर को अहोई व्रत रखा जाएगा.

माता अहोई माता पार्वती का ही एक स्वरूप है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अहोई माता की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत कथा सुनने से संतान पर माता का विशेष आशीर्वाद बना रहता है. हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है.