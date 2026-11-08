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8 नवंबर 2026 का राशिफल: दीपावली पर इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें भविष्यफल

रविवार 8 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 08 नवंबर, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज आपको सम्मान प्राप्त होगा. इसके साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है. परिवार और वैवाहिक जीवन सुख और संतोष से भरपूर रहेगा. वाहन सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रियजनों के साथ प्रेम के पल गुजार सकेंगे. दोपहर बाद आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश करेंगे. आप बौद्धिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे, परंतु अभी आपको सरल व्यवहार अपनाना आवश्यक है. व्यापारी अपने व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

वृषभ- आज 08 नवंबर, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आप अपना काम समय पर पूरा कर सकेंगे. आपको आर्थिक लाभ होगा. अस्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. ननिहाल पक्ष से अच्छा समाचार मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मी मदद करेंगे. अधूरे काम पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. ज्यादा लाभ के लालच में ना आएं. दोपहर बाद परिजनों के लिए समय अच्छा रहेगा.

मिथुन- आज 08 नवंबर, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज का दिन मध्यम फलदायी है. नए काम का आरंभ ना करें. बौद्धिक चर्चाओं के लिए आज का दिन शुभ नहीं है. आपको संतान संबंधी चिंता रहेगी. घर का वातावरण सुख और शांति वाला रहेगा. आज आप खुश रहेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यापार में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक लाभ होगा. काम में यश प्राप्त मिलेगा. आज बाहर जाने और अनावश्यक यात्रा करने से बचें. कर्क- आज 08 नवंबर, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. सुबह किसी बात की चिंता से आप थोड़े उदास रहेंगे. इस कारण आप अस्वस्थता अनुभव करेंगे. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जमीन और वाहनों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है. दोपहर बाद आप सुख और शांति का अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. शारीरिक ताजगी का अनुभव होगा. आज किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच-विचार करेंगे. लोगों से मिलना-जुलना होगा. आज कोई उपहार भी मिल सकता है. सिंह- आज 08 नवंबर, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आज आप प्रयास शुरू कर सकते हैं. व्यापार में भागीदारी के काम से लाभ होगा. धन प्राप्ति का प्रबल योग है. ब्याज, दलाली आदि से इनकम में वृद्धि होने की संभावना है. आय होने से आर्थिक कष्ट दूर हो जाएगा. अच्छे वस्त्र और अच्छे खान-पान से मन खुश रहेगा. छोटे प्रवास या पर्यटन का योग है. मित्रों के साथ मुलाकात आनंददायी रहेगी. कन्या- आज 08 नवंबर, 2026 रविवार के दिन तुला राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. वस्त्र या आभूषण की खरीदी आपके लिए रोमांचक और आनंददायी रहेगी. कला के प्रति आप की रुचि बढ़ेगी. व्यापार में कोई कठिन काम बन जाने से आपके मन में उल्लास छाया रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. जीवनसाथी से आपके संबंध और मजबूत बनेंगे. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक है. विद्यार्थी स्पोर्ट्स या कला-साहित्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे.