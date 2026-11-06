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6 नवंबर 2026 का राशिफल: धनतेरस पर वृषभ राशि को होगा लाभ, जानें अपना भविष्यफल

शुक्रवार 6 नवंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 नवंबर, 2026 शुक्रवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में रहेगी. आज का दिन वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है. आपकी लंबी योजनाएं पूरी होंगी. बिजनेस में नई योजनाएं बना सकेंगे. लोकहित के लिए किए गए प्रयासों से आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लोगों के संपर्क में बने रहेंगे. आप विरोधियों को परास्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको विशेष लाभ नहीं मिल सकेगा. आज अतिरिक्त मेहनत करना होगी. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा.

वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 नवंबर, 2026 शुक्रवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज परिश्रम की अपेक्षा कम फल प्राप्त होंगे. फिर भी आप दृढ़तापूर्वक अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे. आप अपने व्यवहार और वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकेंगे. उनकी तरफ से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. सौम्यवाणी के चलते आप नए संबंध स्थापित करेंगे. कला और साहित्य के क्षेत्र में रुचि दिखाएंगे. पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है. बाहर का भोजन न करें. इससे पेट संबंधी रोग हो सकता है.

मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 नवंबर, 2026 शुक्रवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज आपके मन में नए विचारों की तरंगे उठेंगी. आप कई तरह के विचारों में खोए रहेंगे. आज किसी के साथ भी वाद-विवाद ना करें. आज आप संवेदनशील रहेंगे. माता एवं पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. यात्रा के योग रहेंगे. किसी पानी वाली जगहों से आज दूरी बनाए रखें. मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है. कार्यस्थल पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 नवंबर, 2026 शुक्रवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज का दिन नए काम की शुरुआत या सफलता के लिए अच्छा है. मित्रों और स्वजनों से मिलकर आपको खुशी होगी. किसी यात्रा की संभावना है. दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रिय व्यक्ति का साथ मिलने से आपको आनंद मिलेगा. वित्तीय लाभ होगा और समाज में सम्मान मिलेगा. आपके विरोधी आपके समक्ष नहीं टिकेंगे. आज किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करें. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 नवंबर, 2026 शुक्रवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. किसी काम को आसानी से सफल बना पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ आनंद में समय गुजारेंगे. दोपहर बाद भी किसी काम में बिना सोचे-समझे निर्णय न लें. आपको अपनों से लाभ होगा. मित्रों और स्वजनों से मुलाकात होगी. विरोधियों का सामना कर सकेंगे. व्यापार और नौकरी में लाभ मिलेगा. आज आकस्मिक खर्च की भी तैयारी रखें. घर में संतान की जरूरत और उनके वस्त्र-आभूषण पर पैसा खर्च करेंगे. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 नवंबर, 2026 शुक्रवार को कन्या राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आपकी वाणी की मधुरता नए संबंध विकसित करने तथा कई जगहों पर लाभ कराने में सहायक होगी. आपके विचार अधिक समृद्ध होंगे. आप व्यापार में सफल होंगे. अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रियजनों और मित्रों से मिलकर आनंद का अनुभव होगा. उनकी तरफ से उपहार प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन अधिक मजबूत बनेगा. किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.